Familienbund: Lieblingsspiel gesucht!

28. Mai 2013 - Welttag des Spiels

Wien/St. Pölten (OTS) - Der Weltspieltag wurde als "World Play Day" 1999 auf der 8. Konferenz der International Toy Library Association (ITLA) in Tokio ins Leben gerufen. Seither werden weltweit an diesem Tag Veranstaltungen rund um Spielen durchgeführt.

"Spielen bildet, entspannt, ist generationenübergreifend und kommunikativ. Das Spiel ist ein wichtiges gemeinschaftliches und integratives Element", deponiert der Präsident des Österreichischen Familienbundes, LAbg. Mag. Bernhard Baier, anlässlich des Weltspieltags und verweist dabei auf den Familienbund-Schwerpunkt 2013: Spielen.

"Nach Singen und Lesen ist Spielen der weitere Bildungsauftrag, der im Elternhaus stattfindet", ist Baier überzeugt, denn das Elternhaus ist die erste Bildungsstätte. Hier werden Kinder nachhaltig geprägt und fit fürs Leben gemacht.

Wir versuchen auch herauszufinden, was die Familien in Österreich am liebsten spielen. Bei unserem Spieleranking auf www.kinderwillkommen.at kann jeder mitmachen und voten. Als Dank dafür verlosen wir im Herbst wieder tolle Preise unter allen teilnehmenden Familien.

Als momentane Spitzenreiter bei den beliebtesten Spielen der österreichischen Familien rangieren "Uno", "Memory" und "Mensch ärgere dich" vor "DKT" und "Schwarzer Peter" auf den ersten drei Plätzen. Und auch zahlreiche Prominente wie Gregor Schlierenzauer, Nikolaus Ofczarek oder auch Familienminister Reinhold Mitterlehner verraten ihre Lieblingsspiele.

