DLA Piper bei Seminarreihe zur Geschäftsführerhaftung im Steuerrecht

Wien (OTS) - Dr. Franz Althuber, Partner und Leiter der Steuerrechtspraxis bei DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte, trägt im Rahmen einer von der Akademie der Wirtschaftstreuhänder veranstalteten Seminarreihe zum Thema "Geschäftsführerhaftung im Steuerrecht" vor. Die Veranstaltungen richten sich vorwiegend an Wirtschaftstreuhänder und werden österreichweit zuerst in Wien und danach in Bregenz, Innsbruck, Salzburg, Linz, Graz und Klagenfurt stattfinden.

"Es freut mich, dass sich die Akademie der Wirtschaftstreuhänder dieses in der Praxis immens wichtigen Themas angenommen und mich als Vortragenden engagiert hat. Mein Ziel ist es, den Teilnehmern praxisrelevantes Wissen näher zu bringen und ein Bewusstsein für die existierenden Haftungsrisiken zu schaffen", so Dr. Althuber.

Neben aktueller Rechtsprechung und regelmäßig in der Praxis vorkommenden Sonderfragen wird im Rahmen der Veranstaltungen auch die neugeschaffene und seit 1. Jänner 2013 in Kraft befindliche Haftung für faktische Geschäftsführer (§ 9a BAO) im Detail analysiert. Im Seminarpreis ist auch ein Exemplar des im LexisNexis-Verlag erschienenen und von Dr. Althuber herausgegebenen Buches "Geschäftsführer- und Vorstandshaftung im österreichischen Steuerrecht" inkludiert.

Weitere Informationen unter www.wt-akademie.at

