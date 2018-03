ERZBERGRODEO XIX: Die Lawine ist im Anrollen!

Tausende Fahrer und Besucher aus aller Welt sind auf dem Weg ins Steirische Eisenerz um das größte Offroad-Motorradsport Event der Welt hautnahe mitzuerleben.

Wien (OTS) - Wenn am kommenden Donnerstag, den 30. Mai tausende Motoren am Steirischen Erzberg angelassen werden, dann ist die Region rund um die Stadt Eisenerz bereits zum 19ten Mal für vier Tage das Epizentrum der internationalen Motorrad-Offroadszene. Knapp 5.000 Teilnehmer, Begleitpersonen und Mitarbeiter machen sich diese Woche auf den Weg in die Steiermark, um bei der 19ten Auflage des weltweit grössten Offroad-Motorradsportevents hautnahe dabei zu sein, dazu kommen noch zig-tausende Motorsportfans.

Der Wirtschaftsfaktor Erzbergrodeo ist dabei von großer Bedeutung für die gesamte Region. Starter aus knapp 40 Nationen und 5 Kontinenten werden eine Woche lang den Erzberg und seine Umgebung besuchen und dabei den heimischen Toursimusbetrieben ordentlich Umsatz bescheren. Seit Wochen sind Hotels und Gasthöfe in der ganzen Region völlig ausgebucht, Supermärkte und Tankstellen rüsten sich für den großen Ansturm und auch Tourismusattraktionen in der Steiermark und den angrenzenden Bundesländern verzeichnen erhöhte Besucherzahlen während der "Erzbergrodeo-Woche".

Während hunderte Teilnehmer aus Übersee in den nächsten Tagen über Wien-Schwechat anreisen werden, ist das Gros der europäischen Teilnehmer auf dem Landweg mit Campern, Wohnwägen und Transportern unterwegs zum sportlichen Highlight der Endurosaison 2013. Am Anreiseweg wird getankt, gegessen und auch übernachtet - ein weiterer wirtschaftlicher Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist.

"Wir erwarten neben der Steigerung bei den Teilnehmern auch mehr Zuseher als im Vorjahr. Der Kartenvorverkauf ist heuer im Vergleich zu 2012 deutlich gestiegen, wir erwarten daher knapp über 50.000 Besucher an den vier Veranstaltungstagen.", sagt Erzbergrodeo-Veranstalter Karl Katoch. "Zuseher und Starter dürfen sich auf ein spektakuläres Programm freuen, es wird vier Tage lang Non-Stop Unterhaltung und hochkarätigen Motorsport geben!", beschreibt Katoch die 19te Auflage des weltweit einzigartigen Veranstaltung.

Die LIVE-Übertragung des Red Bull Hare Scramble 2013 bei ServusTV startet am Sonntag, den 2. Juni um 11:00 Uhr und endet um 16:15 Uhr. Live-Stream Red Bull Hare Scramble 2013 im web unter www.redbull.com/erzbergrodeo

Zeitplan auf

http://www.erzbergrodeo.at/erzbergrodeo/xix/zeitplan

Pressebild-Download (honorarfrei) auf

http://www.gepa-pictures.com/download/erzbergrodeo/

Videos (News, Clips,...) und weiteres Bildmaterial auf http://www.redbullcontentpool.com

