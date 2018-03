NÖAAB-Ebner: Typisch Leitner - streiten, klagen, mundtot machen

Sehen SPÖ-Klage gelassen entgegen

St. Pölten (OTS/nab) - Die SPÖ hat angekündigt, sie werde den NÖAAB auf Grund der Aussage vom 23. Mai 2013 klagen "Über 1.000 Arbeitnehmer müssen monatlich für ungerechte Leitner-Gage blechen [.] Zu den kolportierten rund 5.500 Euro brutto kommen nämlich noch rund 2.500 Euro an Zulagen hinzu (OTS0095)".

Dazu hält NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner fest: "Das ist typisch für den neuen Leitner-Wieser-Kurs in der AKNÖ - streiten, klagen mundtot machen. In den vergangenen 5 Jahren hat Leitner als SPÖ-Chef 10 Klagen angezettelt - ergebnislos. Während dieser Stil im Land abgewählt wurde, nimmt dieser, mit dem Führungswechsel in der AKNÖ und dem neuen Duo Leitner-Wieser, Einzug in die Arbeiterkammer-NÖ. Die kolportierten und von uns weitergegebenen Zahlen wurden zudem bereits zum Teil in Medienberichten bestätigt. Das Einstiegsgehalt für Führungskräfte beginnt laut Kammerangaben bei knapp 5.000 Euro. Zum Gehalt einer AKNÖ-Führungskraft kommen aber noch Zulagen hinzu. Das sind angeblich noch einmal bis zu 40 Prozent des Gehalts. Und wenn die SPÖ und der Herr Leitner noch so oft zum Kadi rennen, wir werden Postenschacher und Parteibuchwirtschaft weiterhin aufzeigen und sehen einer Klage gelassen entgegen".

