Tod von Ott Muehl - Kritik der FPÖ an jenen, die Vergewaltiger und Kinderschänder hofierten

Hofer: "Muehl war und ist kein Künstler."

Wien (OTS) - Anlässlich des Todes des Burgenländers Otto Muehl und der aktuellen Berichterstattung über sein sogenanntes "Werk" übt FPÖ-Vizeparteiobmann Norbert Hofer scharfe Kritik an jenen Exponenten des öffentlichen Lebens und vor allem der Politik, die den Vergewaltiger und Kinderschänder Muehl als Künstler feierten und ihn hofierten und das nach wie vor tun.

Norbert Hofer: "Muehl hat vielen Menschen, vor allem Kindern, Unsägliches angetan. Es ist widerlich, dass viele hochrangige Politiker nicht nur jahrelang ins seine Kommune gepilgert sind, sondern ihn auch nach seiner Verurteilung weiterhin stützten."

Der Staatsanwalt meinte im Muehl-Prozess wörtlich: "Ich habe schon viele große Prozesse erlebt, aber noch in keinem hat mich das Schicksal der Opfer so bedrückt wie in diesem. Muehl hat Terror ausgeübt. Was ein KZ ist, wissen wir aus der Geschichte. Was die Mädchen am Friedrichshof mitmachen mußten, war genauso schrecklich. Otto Mühl hat mit Menschen experimentiert, er hat sie manipuliert."

Hofer: "Muehl ist ein Beispiel dafür, wie sehr Menschen mit Charisma, und das hatte er ohne Zweifel, andere manipulieren und für sich begeistern können. Was ich aber nicht verstehe, ist die Verehrung seiner Person nach seiner Verurteilung, die ideologisch motivierten Verteidungsversuche und das Dulden des Versuchs, die Freiheit der Kunst über die Grundrechte des Menschen zu stellen. Für mich persönlich war dieser Mann ein Sinnbild dessen, was ich verachte."

