ladiesjobs.at: Evelyn Kalcher neue Geschäftsführerin des ersten Jobportals für Frauen

Wien (OTS) - Mag. (FH) Evelyn Kalcher (32) ist seit April neue Geschäftsführerin von ladiesjobs.at, dem ersten und bis dato einzigem Karriereportal im deutschsprachigen Raum, das sich auf die Zielgruppe Frauen konzentriert.

ladiesjobs.at inspiriert auf der Suche nach dem Traumjob und informiert Frauen über fortschrittliche Unternehmen. Als Spezial-Jobbörse bringt ladiesjobs.at gut ausgebildete und talentierte Frauen mit Unternehmen zusammen, die Frauen als Zielgruppe definiert haben. ladiesjobs.at ist ein Produkt der Becher Medien GmbH und wurde bereits mit dem Dienstleistungsaward der Stadt Wien und dem Woman Award 2012 ausgezeichnet.

Evelyn Kalcher kann auf eine internationale Karriere in der Personalberatung und Unternehmensberatung aufbauen. Mit langjähriger Erfahrung im Business Development und Corporate Development in Australien, Großbritannien und seit 2009 wieder in Österreich freut sich die geborene Grazerin auf ihre neue Aufgabe. "Das Portal ist für alle gut ausgebildeten Frauen, die ihre Karriere beginnen, weiterentwickeln, neustarten oder wiedereinsteigen wollen. Zahlreiche Unternehmen haben längst das große Potenzial gut ausgebildeter Frauen für sich erkannt und setzen Maßnahmen in ihren Betrieben. Unternehmen können nur dann erfolgreich sein, wenn sie aus allen Bereichen Talente an sich binden. Und ladiesjobs.at bietet unter anderem die Möglichkeit die oft stark unterrepräsentierten weiblichen Fach- und Führungskräfte zu erreichen," so Kalcher.

