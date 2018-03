Ganztagsschule Hasenleiten in Wien-Simmering erstrahlt in neuem Glanz

Wien (OTS) - In der Hasenleitengasse in Simmering erstrahlt die im Jahr 1976 erbaute Ganztagsschule

nach einer Generalsanierung wieder in neuem Glanz. Damit verbunden genießen die rund 184 SchülerInnen ein modernes Lernumfeld sowie neue Freizeitanlagen wie etwa den im Jahr 2008 erneuerten Sportplatz, der mit einer neuen Einzäunung und einem neuen Bodenbelag ausgestattet wurde. Die Kosten von rund 5 Mio Euro für die fünfjährigen umfangreichen Sanierungsarbeiten wurden im Rahmen des "Schulsanierungspaketes 2008 bis 2017" zu je 60 Prozent durch den Bezirk und zu 40 Prozent durch die Stadt Wien finanziert.

Gelungene Schulsanierung von beliebtem Schulstandort

"Ich freue mich, dass diese beliebte Ganztagsschule nach der umfangreichen Sanierung modernste Rahmenbedingungen für SchülerInnen, LehrerInnen und FreizeitbetreuerInnen bietet. Den Beteiligten ist es gelungen - etwa durch die Erneuerung der Garderobenräume und Neuerrichtung von Wänden mit Oberlichten - helle, freundliche Räume zu gestalten", betont Stadtrat Christian Oxonitsch. Darüber hinaus wurden der Physiksaal und auch der Turnsaal inklusive Nebenräume erneuert. Erfreut über die gelungene Schulsanierung zeigt sich auch Bezirksvorsteherin Renate Angerer: "Die Hasenleitengasse ist ein wichtiger Schulstandort im Bezirk, daher war es für uns besonders wichtig diese Bildungseinrichtung umfassend zu sanieren". Erneuert wurden neben Heizung, Fassade, Fenster, Dach und Portalen auch die WC-Anlagen, die Elektroinstallationen, die Klassenabfallstränge inklusive der Waschplätze, sowie die zentrale Warmwasseranlage. Weiteres wurden alle Räume neu ausgemalt. Ein wichtiges Augenmerk wurde an diesem Standort auch auf den baulichen Brandschutz gelegt, der heuer mit Maßnahmen im Gang- und Stiegenhausbereich abgeschlossen wird. Im Sommer 2013 werden als letzter Schritt die Schulgänge und Stiegenhäuser renoviert.

Schulsanierungspaket 2008 bis 2017

Das Schulsanierungspaket, das 2007 im Wiener Gemeinderat beschlossen wurde, läuft zehn Jahre lang bis zum Jahr 2017: Insgesamt werden in dieser Zeit 570 Millionen Euro für substanzerhaltende Maßnahmen in 242 allgemein bildenden Pflichtschulen in Wien investiert. Die Stadt Wien unterstützt die Bezirke mit einer Sonderförderung von 40 Prozent. Alle Wiener Bezirke haben bereits Grundsatzbeschlüsse zur Annahme des Angebotes der Stadt Wien gefasst.

Beim Start des Schulsanierungspaketes im Jahre 2008 wurde an 144 Standorten mit Sanierungsarbeiten begonnen, bis Ende 2012 wurden 28 Schulgebäude fertig saniert, wobei die einzelnen Sanierungsinvestitionen je Standort von 18.000 Euro bis 5 Mio Euro reichen. Durch das Schulsanierungspaket konnten bisher über 215 Mio Euro in Wiens Schulgebäude investiert werden. Dies ist in konjunkturell angespannten Zeiten ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Wien, denn von den Sanierungsaufträgen der Stadt Wien profitieren vor allem klein- und mittelständische Unternehmen stark.

