Großer Erfolg für ÖGB-KulturlotsInnen

Projekt "KulturlotsInnen" bringt ArbeitnehmerInnen direkt zur Kultur. 20.000 ArbeitnehmerInnen haben bereits mitgemacht

Wien (OTS/ÖGB) - Bereits 20.000 Wiener ArbeitnehmerInnen haben seit dem Start des ÖGB-Projektes "KulturlotsInnen" mitgemacht. Ziel des Projektes ist es, Barrieren zwischen ArbeitnehmerInnen und Kulturinstitutionen abzubauen, Bewusstsein zu erwecken, dass Kunst und Kultur Spaß machen. "Die KulturlotsInnen machen sich die vorhandenen ÖGB-Strukturen zu Nutze, indem sie maßgeschneiderte Angebote für BetriebsrätInnen und PersonalvertreterInnen entwickeln", sagt Sabine Letz, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung (VÖGB), einem Tochterverein des ÖGB. Die Aus- und Vorstellungen der KulturlotsInnen werden immer mit einem zusätzlichen Vermittlungsprogramm angeboten und sind für alle MitarbeiterInnen eines Betriebs offen. Ab einer Gruppe von zehn Personen kann es losgehen.

Initiiert wurde das Projekt "KulturlotsInnen" im Jahr 2009 vom VÖGB. Die Kulturabteilung der Stadt Wien fördert seitdem das Projekt. "Möglichst viele Wienerinnen und Wiener zu animieren, am Kulturleben der Stadt teilzunehmen, ist eines der vordringlichsten Ziele der Wiener Kulturpolitik", betont Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. "Hierfür gibt es den Gratiseintritt in die Museen bis 19 Jahre und eine ganze Reihe verschiedener Programme, die zahlreiche Menschen für Kunst und Kultur interessieren. Eine dieser Initiativen sind die KulturlotsInnen, die in den letzten Monaten ein niederschwelliges und ebenso spannendes Kulturerlebnis ermöglicht haben", sagt Mailath-Pokorny.

Spezielle Zielgruppe sind seit dem letzten Jahr die Lehrlinge. Besonders erfreut zeigen sich die KulturlotsInnen über den Besuch einer Gruppe von Spar-Lehrlingen bei einer Orchesterprobe der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins. "Nach der Probe fand noch ein Gespräch mit zwei Musikern statt. Die Lehrlinge haben sehr viel nachgefragt und zeigten sich sehr interessiert", berichten die KulturlotsInnen. Unter anderem besuchten die Lehrlinge auch das Staatsarchiv, das Rabenhof Theater und den ORF Backstage.

Welche Kultur? Einige Beispiele

Bühnenbildner Hans Kudlich gab MitarbeiterInnen der Uniqa-Versicherung einen Einblick in seine Arbeit und erklärte die unterschiedlichsten Herausforderungen der Gestaltung des Eisbärengeheges, der ORF-Romy-Gala und des Bühnenbildes der "Comedian Harmonists" im Volkstheater.

Die Leiterin der Kommunikationsabteilung führte hinter die Kulissen des Theaters in der Josefstadt, stellte Lehrberufe vor (Damen- und HerrenfrisörIn, SchneiderIn, SchnürbodenmeisterIn). Im Anschluss besuchten die ArbeitnehmerInnen die Vorstellung "Kasimir und Karoline".

MitarbeiterInnen der MA 11 sangen gemeinsam mit professionellen MusikerInnen und Chor beim "Sing Along Afrika" im Konzerthaus.

Die ÖGB-KulturlotsInnen bieten auch Mal-, Theater- oder Trommelworkshops an.

Mehr Informationen unter: www.kulturlotsinnen.at

Rückfragen & Kontakt:

Amela Muratovic

ÖGB-Kommunikation

01/534 44-39262