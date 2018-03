Internationaler Kindertag: Am nächsten Samstag, dem 1. Juni 2013, wird in ganz Österreich gespielt

"Hinkommen und mitmachen!": Österreichs Spielwaren-Fachhandel feiert zum ersten Mal in großem Rahmen den Internationalen Kindertag

Wien (OTS/PWK350) - "Hinkommen und mitmachen!" lautet das Motto, wenn Österreichs Spielwaren-Fachhandel zum ersten Mal in großem Rahmen den Internationalen Kindertag feiert. Am kommenden Samstag, den 1. Juni 2013, laden mehr als 100 Spielwaren-Fachgeschäfte in allen neun Bundesländern zu einem bunten Programm ein.

Wenn Kinderaugen zu leuchten beginnen ...

Vom Geschicklichkeitsspiel bis zur actionreichen Autorennbahn, vom Puppenspiel bis hin zum kniffligen Rätsellösen wird alles vertreten sein, um den Kids ein perfektes Spielparadies zu bieten. "Spielen ist ein zentrales Thema im Leben der Kinder und verbindet in besonderem Maße Lebensfreude und gesunde Persönlichkeitsentwicklung", so Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Je nach lokalen Gegebenheiten im einzelnen Geschäft erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches und spannendes Tagesprogramm. Outdoor kann man sich unter anderem auf Suchspiele, Tempelhüpfen oder Dosenwerfen freuen. Indoor laden die neuesten Puzzle-, Karten- und Computerspiele zum Mitmachen ein. Und die Naschkatzen werden mancherorts zudem mit Süßigkeiten und Fruchtsäften verwöhnt. Die Liste aller teilnehmenden Fachgeschäfte ist auf der Internet-Seite des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels abrufbar.

Den Kindern einen Spieltag schenken

"So wie es einen Muttertag und Vatertag gibt, soll künftig auch der Kindertag etwas Selbstverständliches sein", wünscht sich Schüssler. In manchen Ländern wird dieser Tag bereits seit Jahren gefeiert, auch in Österreich soll er künftig in allen Kalendern vorgemerkt werden. Die Spielwaren-Fachgeschäfte sehen sich dabei als logischer Vorreiter, da sie seit vielen Jahren mit Service, Beratung und Kompetenz echte Einkaufserlebnisse im Dienste der Kinder anbieten.

