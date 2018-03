Verein PFOTENHILFE unterstützt Initiative "Fleischfreitag"

Weniger Fleisch essen hilft der Gesundheit, Umwelt, Tieren und Menschen

Wien (OTS) - Jeder Österreicher isst im Durchschnitt sechs Mal pro Woche Fleisch oder Wurst. Ein so hoher Verzehr schadet jedoch nicht nur unserer Gesundheit, sondern auch dem Klima. Nicht zuletzt schadet der Konsum von Fleisch aber auch den Tieren, die dafür getötet werden müssen. Die Initiative "Fleischfreitag" (www.fleischfrei-tag.at), die vom Oberösterreichischen Umweltlandesrat Rudi Anschober ins Leben gerufen wurde, weist auf den hohen Konsum von Fleisch in der heutigen Gesellschaft und dessen Folgen hin. Sie bietet außerdem Rezepte, Restauranttipps und viele weitere nützliche Informationen, um zumindest am Freitag ohne Probleme auf Fleisch verzichten zu können.

Für einen Kilo Fleisch müssen davor 16 Kilo Soja an Tiere verfüttert werden. Gleichzeitig verhungern Menschen in armen Ländern, weil etwa 80 Prozent der weltweiten Sojaernte an Nutztiere verfüttert werden. "Jeder von uns kann dazu beitragen, etwas zu verändern, indem er ganz auf Fleisch verzichtet oder den Fleischkonsum zumindest reduziert." informiert Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE. Eine UN-Studie aus dem Jahr 2006 ergab schon damals, dass ein reduzierter Fleischkonsum sogar der Umwelt hilft. Denn Tiernutzung ist die größte von Menschen verursachte Quelle von Treibhausgasen. Außerdem wird ein Großteil des Regenwaldes nur für Futteranbau gerodet. "Um die Situation nicht weiter zu verschlimmern, muss jeder von uns einen Teil dazu beitragen. Initiativen wie der "Fleischfreitag" helfen dabei, tageweise auf Fleisch zu verzichten, ohne dabei auf Genuss verzichten zu müssen." so Weinand.

Passend dazu veranstaltet Landesrat Rudi Anschober derzeit in mehreren oberösterreichischen Städten Kochshows zum Thema "Kochtopf statt Mistkübel". Für die Gerichte werden nur Lebensmittel verwendet, die saisonal und regional sind, aus biologischer Landwirtschaft stammen, sowie zu 100 Prozent fleischfrei sind. Die nächsten Kochshows finden in Braunau, Ried im Innkreis und Eferding statt.

Wer an einem richtigen veganen Sommerfest teilnehmen möchte, informiert sich auf www.veganmania.at. Das nächste Großevent findet von 7. bis 9. Juni 2013 in Wien statt. Natürlich wird es auch am nächsten Tag der offenen Tür der PFOTENHILFE Lochen im Oktober eine vegane Kochshow geben. Wer wissen möchte, wie einfach es ist, auf Fleisch zu verzichten, kann beim Gewinnspiel des Vereins PFOTENHILFE mitmachen. Unter allen, die bis 3. Juni 2013 eine Mail an info @ pfotenhilfe.org schreiben, wird das Buch "Vegan genießen" verlost.

