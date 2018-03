Neue Smartphone-Anwendung unterstützt Ihr Recht auf Privatsphäre und verhindert Abhören

(PRN) - -- "Seecrypt"-Technologie schützt jeden Anruf und jede Nachricht

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Da mehr und mehr Amerikaner, vor allen Dingen diejenigen, die viel um die Welt reisen, sich Sorgen darüber machen, dass ihre Mobiltelefongespräche abgehört, ihre Computer gehackt beziehungsweise ihre Privatsphäre auf andere Weise verletzt werden könnte, gibt es nun eine neue Smartphone-Anwendung, die viele beruhigen wird. Zu einem Preis von 3,00 $ pro Monat kann die neue Seecrypt Mobile-App auf Smartphones installiert werden, wodurch durch Verschlüsselung des Anrufs zwischen zwei, irgendwo auf der Welt befindlichen Personen ein 100 % sicheres Netzwerk erzeugt wird.

Seecrypt ist der erste preiswerte, verbraucherfreundliche Verschlüsselungsdienst, der jedem Smartphone-Benutzer zur Verfügung steht. Er kann einfach heruntergeladen werden, ist benutzerfreundlich und am wichtigsten ist, er kann einfach mit Familie und Freunden geteilt werden.

Seecrypt, mit US-Hauptsitz in Los Angeles (Kalifornien), entwickelte diese einzigartige Fähigkeit zur Verschlüsselung bei jedem Anruf, welche sicherstellt, dass Seecrypt-Benutzer über Datenschutz und Schutz aller vertraulichen Informationen verfügen, die über das Mobiltelefon ausgetauscht werden. Dies ist ein Durchbruch zu einer Zeit, in der Mobiltelefonbenutzer feststellen müssen, dass ihre Telefongespräche in Echtzeit abgehört oder gehackt werden können.

Der Dienst kann kostenfrei für bis zu 12 Monate getestet werden und kostet dann nur 3,00 $ pro Monat. Durch einen einfachen Download können Zig-Millionen Smartphone-Benutzer jeglichen Alters und ohne spezielle technische Anforderungen die Gewissheit erhalten, dass ihre Telefonanrufe und Textnachrichten nicht von unbekannten Dritten abgehört werden.

Die Seecrypt Mobile-App bietet offensichtlich Vorteile für High-Tech-Unternehmen, Medienunternehmen, Ärzte, Anwaltskanzleien und andere Unternehmensorganisationen, die sich um die mobile Sicherheit sorgen. Einige Schätzungen der US-Regierung legen nahe, dass die US-Wirtschaft bis zu 1 Billionen $ im Jahr durch jegliche Arten der Abhörung von Konversationen verlieren könnte. Bisher war dies ein reales Problem mit nur wenig preiswerten Lösungen. Seecrypt ist ein wichtiges Tool, um solche Bedrohungen zu bekämpfen.

Seecrypt versichert Strafverfolgungsbehörden, Geheimdiensten und Terrorismusbekämpfungsbehörden, dass die neue Technologie deren Ermittlungen, Strafverfolgungen sowie gerichtliche Bemühungen nicht behindern wird.

"Seecrypt wird Strafverfolgungsbehörden proaktiv unterstützen, um zu verhindern, dass kriminellen Handlungen durch die Nutzung des Verschlüsselungsdiensts erfolgen. Unsere Technologie wurde entwickelt, um die Rechte der Privatsphäre für eine rechtmäßige Nutzung wiederherzustellen", erklärte Seecrypt CEO Mornay Walters. "Das Privacy Network von Seecrypt wurde so gestaltet, dass die Zugriffsrechte sofort für jede Person gesperrt werden können, von der Strafverfolgungsbehörden oder anderen Behörden annehmen, dass sie den Dienst nicht angemessen nutzen."

Der Berater von Seecrypt und frühere stellvertretende Direktor des U.S. Secret Service, Anthony Chapa, fügte hinzu: "Seecrypts beeindruckende Technologie bietet ein neues Schutzniveau für Führungskräfte in Unternehmen und für die Rechte der Privatsphäre von einzelnen Bürgern, während gleichzeitig die internationalen und US-amerikanischen Strafverfolgungsmaßnahmen zu ernsthaften kriminellen Tätigkeit nicht gestört werden. Es gibt Techniken, die Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten zur Verfügung stehen, und mit der Hilfe von Seecrypt wird deren Auftrag nicht beeinträchtigt.

Informationen zu Seecrypt: Seecrypt Group Inc. ist ein im Privatbesitz befindliches und privat finanziertes Softwareentwicklungsunternehmen mit Entwicklungseinrichtungen und Netzwerkbetrieb in Pretoria (Südafrika). Regionale Niederlassungen befinden sich in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten. Alle Erstanwender erhalten ein für drei Monate gültiges, kostenloses Konto ohne Verpflichtungen. Durch die Teilnahme am Empfehlungsprogramm erhalten Benutzer einen zusätzlichen kostenfreien Monat für jeden geworbenen Abonnenten, bis zu einem Maximum von einem kostenfreien Jahr. Danach kostet der uneingeschränkte Dienst 3 $ pro Monat. Weitere Informationen finden Sie unter www.Seecrypt.com.

Seecrypt CEO Mornay Walters und Anthony Chapa, der frühere stellvertretende Direktor des U.S. Secret Service, stehen für Stellungnahmen zur Verfügung.

