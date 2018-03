WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Fliehkräfte bei Raiffeisen - von Christian Kreuzer

Seit Christian Konrads Rücktritt tun sich immer mehr Bruchstellen auf

Wien (OTS) - Nur ein Jahr nach dem Rücktritt des mächtigen Raiffeisen-Generals Christian Konrad steckt der grüne Riese in einer schweren Krise. Abseits des erzwungenen Rücktritts von RBI-Chef Herbert Stepic tun sich im ganzen Raiffeisen-Reich große Bruchstellen auf. Konrad war die personifizierte Schnittstelle bei Raiffeisen, der die Zügel des stark diversifizierten Konzerns fest in der Hand hielt. Mit der Zweiteilung seiner Macht - Walter Rothensteiner folgte ihm als Generalanwalt und Erwin Hameseder als Obmann der Raiffeisen Holding NÖ-Wien - fehlt der oftmals als Krake beschriebenen Raiffeisen-Organisation die Integrationsfigur. Immer mehr setzen sich jetzt Partikularinteressen durch, die es zwar auch in der Ära Konrad gab, die aber selten an das Licht der Öffentlichkeit kamen.

Für das Image von Raiffeisen sind die Ereignisse der vergangenen Monate jedenfalls verheerend. Da produziert der Porsche-Fahrer Hameseder einen Totalschaden und will den Schaden von der Raiffeisen Versicherung ersetzt wissen, obwohl er bei Schneefall mit Sommerreifen unterwegs war (nach einem Gutachten muss er nun den Schaden selber tragen). Ostbanker Stepic war den einfachen Raiffeisen-Mitgliedern ohnehin ein Dorn im Auge. Das hatte weniger mit seinen privaten Offshore-Aktivitäten zu tun, als vielmehr mit seiner Strategie für die RBI, die vielen - auch Landesbankern - nicht ganz geheuer war. Die kapitalmarktorientierte Ausrichtung der Bank und die damit zusammenhängenden Einkommen des Spitzenpersonals waren für sie mit der Raiffeisen-Idee nur noch schwer vereinbar. Es kam zu einer immer stärkeren Entfremdung in der Raiffeisen-Familie.

Interessant wird sein, wie Rothensteiner und Hameseder als die neuen Führungspersonen bei Raiffeisen die momentane Krise stemmen werden. Kurzfristig müssen sie nun rasch einen Nachfolger für Stepic finden, der wieder mehr dem Raiffeisen-Gedanken anhängt und den Tanker RBI wieder in ruhigere Gewässer manövriert. Dass Altpräsident Konrad hier ein gewichtiges Wort im Hintergrund mitsprechen wird, ist bezeichnend für die derzeitige Situation. Mittel- und langfristig muss das Raiffeisen-Führungsduo eine Strategie finden, die unterschiedlichen Interessen in der Raiffeisen-Organisation wieder unter einen Hut zu bekommen. Das ist mehr als eine Herkules-Aufgabe.

