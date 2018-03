Umweltbundesamt und Bundesforste stärken Naturschutz in Georgien

Wien (OTS) - Georgien ist eines der artenreichsten Länder Europas. Das Management von Schutzgebieten, die zum Erhalt dieser Vielfalt beitragen, steht im Mittelpunkt des jüngsten Twinning-Projekts der EU unter der Leitung der Österreichischen Bundesforste und des Umweltbundesamtes. Das Projekt startet im Mai 2013 mit einer Laufzeit von zwei Jahren. "Das Umweltbundesamt ist erfahrener Wegbereiter bei der Implementierung europäischer Umweltstandards. In Georgien können wir bereits zum dritten Mal unsere langjährige Erfahrung bei Länderpartnerschaften einbringen und unsere Expertise im Natur- und Artenschutz weitergeben" ist Georg Rebernig, Geschäftsführer im Umweltbundesamt, überzeugt. "Die Österreichischen Bundesforste betreuen Flächen in vier Großschutzgebieten - Nationalpark Kalkalpen und Donau-Auen, Biosphärenpark Wienerwald und Wildnisgebiet Dürrenstein - und sind maßgeblich ins Management dieser Naturräume eingebunden", sagt Georg Schöppl, Bundesforste-Vorstand für Finanzen und Immobilien. "Mittlerweile exportieren wir unser Know-how in alle Welt, das Wissen unserer Consulting-Experten ist international gefragt."

Management für Schutzgebiete nach internationalen Standards

Ziel der Zusammenarbeit von Naturschutz-Institutionen aus Österreich und der Tschechischen Republik mit der georgischen Agentur für Naturschutzgebiete ist, Pläne für das Schutzgebietsmanagement in vier ausgewählten Pilotregionen zu entwickeln und zu implementieren. Im Zentrum stehen der Kapazitätsaufbau in den Behörden und die Einbindung der lokalen Akteurinnen und Akteure beim Vorbereiten und Umsetzen von Managementplänen im Einklang mit den EU-Bestimmungen zum Lebensraum- und Artenschutz. Mehr dazu auf www.umweltbundesamt.at oder www.bundesforste.at.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Kestler, Pressestelle Umweltbundesamt

Mobil: +43 664 /966 86 26



Pia Buchner, Unternehmenskommunikation Bundesforste

Tel.: 02231-600 21 20