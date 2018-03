Brigittenau: Sportfest 2013 mit "Wien Martin"-Konzert

Am 30.5. (9-21 Uhr): Turniere, "Funsport", Läufe, Shows

Wien (OTS) - Ein buntes Programm mit Sport, Spiel, Spaß, Show und Musik erwartet die Besucher des jährlichen "Brigittenauer Sportfests". Am Donnerstag, 30. Mai, ist es wieder soweit: Im Sportzentrum in der Hopsagasse 5 gehen Turniere (von Handball, Tennis und Volleyball bis zu Rugby und Kleinfeld-Fußball) und vergnügliche Mitmach-Aktionen ("Funsport"-Bewerbe für Kinder, Kletterwand, etc.) über die Bühne. Präsentationen (Aktivitäten von Sport-Organisationen, "Wiener Gesundheitsspektakel", u.a.) und Laufsport-Wettbewerbe (Knirpselauf: 400 Meter, Kinderlauf: 1.500 Meter, 4,5 Kilometer-Lauf und Nordic Walking-Wettbewerb) dürfen bei dieser Festivität nicht fehlen. Von 9.00 bis 21.00 Uhr herrscht auf der Sport-Anlage frohe Stimmung. Um 16.30 Uhr ertönt das Startsignal für den "28. Brigittenauer Bezirkslauf" (10.000 Meter). Flotte Vorführungen (Zumba, Hip Hop, Lollipop) stimmen das Publikum ab 17.00 Uhr auf die Sieger-Ehrungen (ab 18.00 Uhr) ein. Zwischen 19.00 und 21.00 Uhr tritt der Wiener Sänger Roman Gregory (bekannt von der Gruppe "Alkbottle") auf und präsentiert als "Wien Martin" die Hits des legendären US-Unterhalters Dean Martin einmal im echt "wienerischen" Stil. Der Eintritt ist gratis. Veranstalter des Spektakels sind der ASKÖ-Bezirksverband Brigittenau und der WAT-Brigittenau. Mehr Informationen: Telefon 332 51 88 bzw. E-Mail info @ askoe20.at und info @ wat20.at.

Allgemeine Informationen:

o ASKÖ-Bezirksverband Brigittenau: www.askoe20.at o WAT-Brigittenau: www.wat20.at o Sänger Roman Gregory: www.romangregory.com

