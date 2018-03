Leopoldstadt: Lesung und "Klones"-Show im Circusmuseum

29.5.: H.C. Artmann-Gedichte, 30./31.5.: Cabaret Snitzel

Wien (OTS) - Im "Circus- & Clownmuseum Wien" (2., Ilgplatz 7) tragen Uschi Nocchieri (Schauspielerin und Clown) und Harald Jokesch (Schauspieler und Regisseur) am Mittwoch, 29. Mai, ab 19.30 Uhr, sowohl "schwarze" und groteske als auch bewegende Texte aus dem berühmten Dialekt-Gedichtband "med ana schwoazzn dintn" von H. C. Artmann (1921 - 2000) vor. Die im Jahre 1958 erschienene Verse-Sammlung ist längst ein "Wiener Klassiker". Akkordeonist Stefan Sterzinger umrahmt das Programm (Dauer: 2 x 45 Minuten) mit teils schmissigen, teils anrührenden Weisen. Der Eintritt kostet 12 Euro. "Einzigartige und sensationelle Kunstwerke der Clownerie" wollen die Komödianten des "Cabaret Snitzel" am Donnerstag, 30. Mai, und am Freitag, 31. Mai, dem geneigten Publikum vorführen. Die Spaßmacher sind so genannte "Neue Clowns" und ihre Ankündigungen wie "Fulminanter Bühnen-Circus" und "Spektakuläre Highlights..." klingen verlockend. Weshalb die aktuelle Show den Titel "Klones" hat, verraten die Humoristen am Beginn der Vorstellungen. Jeweils um 19.30 Uhr beginnt das chaotisch-witzige Treiben der "Charakterköpfe" (Dauer: jeweils 70 Minuten). Der Kartenpreis beträgt 15 Euro. Information plus Reservierung: Telefon 0676/406 88 68, E-Mail andreas @ circus-clownmuseum.at.

Das auf ehrenamtlicher Basis tätige Museumsteam organisiert diese kostenpflichtigen Aufführungen in Kooperation mit dem "1. Wiener Zaubertheater" (Mitglied bei "Basis.Kultur.Wien"). Immer gratis ist die Besichtigung der reichhaltigen Sammlung über die Zirkus- und Clown-Geschichte (Plakate, Fotografien, Kostüme, etc.). Das Museum ist jeweils am Sonntag (10.00 bis 13.00 Uhr) und am ersten/dritten Donnerstag im Monat (19.00 bis 21.00 Uhr) offen. Eine detaillierte Beschreibung des Museums ist im Internet nachlesbar:

www.circus-clownmuseum.at. (Schluss) enz

