Margareten: Literatur-Abend "Kurt Vonnegut: Confido"

Wien (OTS) - Der Verein "read!!ing room" (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt am Mittwoch, 29. Mai, zu einem Literatur-Abend ein. Die Veranstaltung trägt den Titel "Kurt Vonnegut: Confido" und ist eine Hommage an den US-Schriftsteller Kurt Vonnegut (1922 - 2007). Das wohl bekannteste Werk des amerikanischen Autors ist der Roman "Schlachthof 5 oder Der Kinderkreuzzug". Neben seinen Romanen hat Vonnegut reizvolle Kurztexte verfasst, darunter das Werk "Confido". An diesem Abend will das literaturkundige Team des Kultur-Vereines den Gästen die hohe Qualität der skurrilen Kurzgeschichten vor Augen führen. Hauptperson in "Confido" ist Henry Bowers, der eine höchst erstaunliche Apparatur entwickelt hat. Das Gerät soll den Nutzer mit Ratschlägen versorgen, doch die Erfindung hat einen Haken. Ab 19.30 Uhr rezitieren Peter J. Fuchs, Lotte Loebenstein, Anna Nowak, Kurt Raubal und Michaela Stankovsky. Die Organisatoren bitten um Spenden (Empfehlung: 5 Euro für Eintritt/Getränke). Nähere Auskünfte über die kommende Lesung und spätere Kultur-Termine: Telefon 0699/19 66 22 42 bzw. E-Mail readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

o US-Autor Kurt Vonnegut: www.vonnegut.com o Kultur-Verein "read!!ing room": www.e-zine.org

