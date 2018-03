4. Papageno Award - Internationaler Jugendtheaterpreis in Salzburg

Linz (OTS) - Die Reiman Akademie lobt zum vierten Mal den internationalen Jugendtheaterpreis "Papageno Award" aus, der in einer gemeinsamen feierlichen Zeremonie in sechs Kategorien jeweils in Form der Statuette "Goldener Papageno" am Sa 29.03.2014 in Salzburg, Stiftung Mozarteum - Großer Saal, vergeben wird. Neben dem Hauptpreis wird der Anerkennungspreis "Goldener Vogel" in den jeweiligen Kategorien verliehen. Darüber hinaus wird eine Produktion mit dem "Großen Preis der Jury" für Regie und Gesamtleistung belobigt.

Leitlinien des Papageno Award

Mit dem "Papageno Award" werden herausragende schauspielerische Leistungen junger Schauspieler im Alter von 12 bis 21 Jahren gewürdigt und die eindrucksvollsten Jugendtheaterproduktionen prämiert. Die Auszeichnung wendet sich demnach ausschließlich an Jugendbühnen, Theater, Jugendtheaterorganisationen, Vereine und Schulen, die Theater mit jugendlichen Protagonisten machen. Mit ihr soll der Öffentlichkeit bewusst gemacht werden, dass es viele junge Menschen gibt, die sich vorbildlich in die Schaffung von Kunst einbringen. Demnach soll sie ein Licht auf die Leistungen der jungen Schauspieler und auf die wertvolle Arbeit aller Jugendtheatermacher werfen.

Einzureichen sind vollständige Theaterproduktionen in Form von Filmaufzeichnungen (DVD). Einsendeschluss ist der 31.01.2014.

Terminüberblick:

Teilnahmeberechtigt: Produktionen vom 01.09.2012 bis 31.12.2013 Einreichfrist: Fr 31.01.2014

Papageno Award Gala: Sa 29.03.2014

Veranstaltungsort: Internationale Stiftung Mozarteum - Großer Saal, Salzburg

Weitere Informationen, Teilnahmebedingungen und Anmeldungen auf:

www.papagenos.org

Rückfragen & Kontakt:

Reiman Akademie - Institut für Musik & Darstellende Kunst

Promenade 29, 4020 Linz

Tel +43 (0)732/793977-1

E-Mail akademie @ reiman.at