Kaufmann-Bruckberger: Interessensvertretungen unterliegen permanentem Veränderungsprozess

Zusammenarbeit von ÖGB, AK, WK, LWK und IV schafft Wohlstand und sozialen Frieden

Baden (OTS) - "Die Interessensvertretungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern haben in Österreich das Erfolgsmodell "Sozialpartnerschaft" entwickelt. Dadurch ist Österreich von Arbeitskämpfen und sozialen Unruhen verschont geblieben. Die jahrzehnetlange Zusammenarbeit von ÖGB, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer Landwirtschaftskammer und Industriellenvereinigung haben dazu beigetragen unserem Land Wohlstand und sozialen Frieden zu bringen". Das hielt heute die Landesobfrau des Team Stronach für Niederösterreich, Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger zur jüngsten innenpolitischen Debatte fest.

Kaufmann-Bruckberger verweist in diesem Zusammenhang auf Aussagen des Parteigründers Frank Stronach, wonach die gesamte fertigende Industrie im Westen jetzt an einer Kreuzung angekommen sei. Die Industrie und die Gewerkschaften müssten sich ändern und auch die Geschäftsphilosophie müsste sich ändern, denn letztendlich wollten wir alle dasselbe: wettbewerbsfähig sein und damit Arbeitsplätze und Wohlstand in der Gesellschaft erhalten.

Kaufmann-Bruckberger: "Frank Stronach spricht da nur etwas aus, was wir alle im Innersten wissen: Um den Herausforderungen, der sich ständig globalisierenden Weltwirtschaft begegnen zu können, ist ein permanenter, freiwilliger Veränderungsprozess - und das eben auch bei den Interessensvertretungen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern -notwendig. Das alles kann aber nur gemeinsam und in Begegnung auf Augenhöhe erfolgen."

