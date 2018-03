Leichtfried: EU-Kommissar Kallas wartet bei Kabinenluft weiter ab

SPÖ-EU-Delegationsleiter will aktive Überprüfung der Atemluft in Flugzeugen

Wien (OTS/SK) - Aufgrund der Gefahr, dass Triebwerke bei einzelnen Flugzeugen und Airlines die Atemluft anzapfen und dabei giftige Dämpfe in die Kabinenluft transportieren, hat SPÖ-EU-Delegationsleiter Jörg Leichtfried, Mitglied im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments, auf ein offizielles Antwortschreiben von EU-Verkehrskommissar Siim Kallas erneut um Konkretisierung gebeten - die Antwort des Kommissars liegt nun vor. Leichtfried: "Kommissar Kallas hat zunächst die Position vertreten, dass aufgrund von Untersuchungen der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) kein Sicherheitsproblem und damit kein Handlungsbedarf bestehe. Allerdings hatte die EASA bei der Durchführung besagter Untersuchung nur beschränkt Zugang zu allen relevanten Informationen, wie etwa zu Daten der nationalen Aufsichtsbehörden im European Central Repository." Aufgrund dieses beschränkten Datenzugangs kann die Untersuchung Leichtfried zufolge nicht als ausreichend repräsentativ angesehen werden. ****

Kallas antwortet nun Leichtfried wie folgt: "Wie bereits betont, wird die EASA auch weiterhin laufende Forschungsarbeiten, Untersuchungen anderer Stellen in diesem Bereich und die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Daten verfolgen und die Kommission über alle relevanten Ergebnisse unterrichten. Um die Mitgliedstaaten stärker für das Thema zu sensibilisieren, wurden sie bei der Ratstagung Verkehr vom 29. Oktober 2012 zudem darauf hingewiesen, dass Ereignisse im Zusammenhang mit kontaminierter Kabinenluft über die entsprechenden Meldesysteme mitgeteilt werden sollten." Kallas verweist aber auch auf den Kommissionsvorschlag für eine Verordnung über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt vom 18. Dezember 2012, den Zugang der EASA zum Europäischen Zentralspeicher auf alle darin gespeicherten Informationen auszuweiten, einschließlich Fällen von kontaminierter Kabinenluft. Jörg Leichtfried wird auf parlamentarischer Ebene in diesem Zusammenhang auf eine verbesserte Überprüfung der Atemluft in Flugzeugen drängen, um die Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. (Schluss) gd

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu