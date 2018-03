Niederlande: Handelsmarkenmesse als Plattform für Kundenakquisition

44 österreichische Gruppenaussteller auf der Weltfachmesse für Handelsmarken, der PLMA 2013 in Amsterdam

Wien (OTS/PWK349) - Die PLMA Amsterdam ist weltweit die

bedeutendste internationale Fachmesse für Handelsmarken. Österreich wird heuer mit 44 Ausstellern auf drei Gruppenständen der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in den Bereichen "Food", "Fresh Products" (Milch- und Molkereiprodukte) sowie "Non-Food" vertreten sein. Die Gesamtfläche beträgt 692 m2. Die Produktpalette der österreichischen Beteiligung ist umfangreich und umfasst Fruchtsäfte, Engery Drinks, Süßwaren, Vitamintabletten, Biomüsli und Müsliriegel, Nahrungsergänzungs-Produkte, Babynahrung, Tiefkühlbrot, tiefgekühlte Fertigmenüs und Convenience-Produkte, Backzutaten, Kürbiskerne und Kürbiskernöl, Gemüsekonserven, Saucen, Krenprodukte, Schmalz und Speiseöle, Käse- und Molkereiprodukte, Soja, Wurst- und Schinkenspezialitäten, panierte Fleischprodukte sowie Gesundheitsprodukte, ökologische Wasch- und Reinigungsprodukte, Kosmetik, Badezusätze, Watteprodukte, Behältersysteme und Gewürzmühlen.

"Die österreichischen Aussteller nutzen die PLMA zur Betreuung der bestehenden internationalen Kunden und zur verstärkten Akquisition von neuen internationalen Interessenten. Darüber hinaus wird die Messe zum Erfahrungsaustausch und zur Beobachtung des Mitbewerbs intensiv genutzt", so Franz Ernstbrunner von der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Für Branchengespräche und Auskünfte zum Lebensmittelmarkt der Niederlande stehen die Experten des Außenwirtschaftscenter Den Haag den österreichischen Ausstellern während der Messe zur Verfügung. Am ersten Messetag nach Messeende findet der Österreichabend - der Kommunikationstreff aller österreichischen Aussteller auf der PLMA, der internationalen Vertretungen und Geschäftspartner am Österreich-Stand in der Europahalle - statt.

Die Bedeutung von Handelsmarken im Vergleich zu Industriemarken nimmt ständig zu. Vermehrt werden Bioprodukte nachgefragt. Die Konsumenten schätzen die Qualität und das Leistungsangebot der angebotenen Handelsmarken. Anbieter müssen neben Ihren Eigenmarken verstärkt Produkte für Handelsmarken anbieten. Der Anteil der Handelsmarken am Gesamtumsatz der Handelsketten beträgt z.B. in Deutschland, in der Schweiz und in Großbritannien bereits über 50%. In Österreich beläuft sich der Anteil der Handelsmarken auf 40%. Auf der PLMA 2013 werden über 2.100 Unternehmen auf 3.200 Ausstellungsständen aus 70 Nationen ausstellen. Es werden 42 offizielle Länderbeteiligungen organisiert. 5.500 Einkäufer von internationalen Handelsketten aus 100 Ländern werden die Messe besuchen.

Die österreichischen Gruppenstände werden aus Mitteln der Internationalisierungsoffensive 'go international' des Wirtschaftsministeriums und der WKÖ finanziert. (BS)

