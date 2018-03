Gratiszeitung "Heute" startet weitere Online-Plattform

Mit "HeuteInForm" startet die Gratiszeitung "Heute" ein virtuelles Diätportal mit einem völlig neuen, ganzheitlichen Ansatz zur Gewichtsreduktion.

Wien (OTS) - Im Zentrum des Abnehm-Portals steht eine in Zusammenarbeit mit einer Diätologin entwickelte Diät. Dabei handelt es sich um ein 21-tägiges Vital-Programm, das Ernährung und Bewegung eng miteinander verknüpft und so den unerwünschten Jo-Jo-Effekt verhindern soll. "Abnehmen ohne Bewegung geht nicht": Das ist das Motto dieses nach aktuellen medizinischen Erkenntnissen entwickelten Programms, so Online-Chefin Mag. Maria Jelenko. Die Diät richtet sich an gesunde Erwachsene und ist so konzipiert, dass sich Kalorienaufnahme und -verbrauch die Waage halten. "Wer dieses einfache Prinzip weiterlebt, kann dauerhaft, und nicht nur für den Zeitraum von drei Wochen, Gewicht reduzieren", erklärt Diätologin Flora Koller.

Bei "HeuteInForm" wird auch dem Community-Faktor, der eine wesentliche Rolle bei der Motivation zum Abnehmen spielt, voll Rechnung getragen. So bietet die Plattform den Usern die Möglichkeit, sich über themenspezifische Diäten- und Fitness-Foren auszutauschen, ihre Diät-Rezepte einzuschicken, und Fragen an die "HeuteInForm"-Experten zu stellen.

Weiters können die User über eine Rezept-Datenbank aus über 500 Abnehm-Rezepten ihren täglichen Tagesbedarf an Kalorien decken. Dabei handelt es sich um für jede Tageszeit passende, kalorienreduzierte Rezepte zum Ausdrucken und Nachkochen.

Aktuelle Tipps von Experten, eine Servicerubrik mit Ernährungstabellen und Laufstrecken, Adressen und Literatur rund ums Thema Abnehmen und Fitness runden das Portal ab.

Hinter "HeuteInForm" steht ein Team von Experten und Ärzten, die mit ihrer fachlichen Kompetenz die wichtigsten Fragen abdecken und der Plattform einen qualitativ hochwertigen Anspruch verleihen.

"Mit "HeuteInForm" wollen wir einen wichtigen medialen Beitrag leisten, um das Gesundheitsbewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher zu heben", so "Heute"-Herausgeberin Dr. Eva Dichand.

