30 Jahre Donauinselfest: Die GewinnerInnen des Rock The Island Contest presented by PULS 4 stehen fest!

Der erfolgreichste Rock The Island Contest aller Zeiten: 525 Bewerbungen, 778 Songs, 122.600 Votes auf http://donauinselfest.at, 15 GewinnerInnen

Wien (OTS/SPW) - Gestern, Sonntag, 16:35 Uhr war es soweit: In einer PULS 4 - Sondersendung wurden exklusiv die 15 GewinnerInnen des Rock The Island Contest presented by PULS 4 2013 bekanntgegeben. Damit ist der erfolgreichste Rock The Island Contest aller Zeiten zu Ende gegangen. Seit am 15. März 2013 der Startschuss gefallen ist, haben sich unglaubliche 525 Bands mit 778 Songs beworben. Die UserInnen auf http://donauinselfest.at haben 122.600 Votes für Ihre FavoritInnen abgegeben. Die besten des Online-Votings mussten sich anschließend noch den Final Auditions im Platzhirsch oder der ((szene)) Wien bzw. einem Jury-Voting stellen. Und jetzt ist es endlich so weit, jetzt steht fest, für welche 15 NachwuchskünstlerInnen sich der große Traum eines Auftritts auf dem 30. Donauinselfest erfüllen wird. ****

Die GewinnerInnen der spark7 / ENERGY - Bühne

Am 16. Mai fanden die Final Auditions für die spark7 / ENERGY - Bühne im Platzhirsch statt. Folgende fünf KünstlerInnen konnten das tanzwütige Publikum und die Jury von sich überzeugen:

1. Platz: Jay's On

2. Platz: Sergio Veros

3. Platz: Daniel Merano

4. Platz: Deejane Samsation

5. Platz: DJ M.S.T.

Die SiegerInnen der FM4 / Planet.tt - Bühne

Am 17. Mai ging es für die drei besten HipHopperInnen und die sechs besten Acts aus dem Genre Alternative/Independent/Electronic um nichts Weniger als um den Auftritt ihres Lebens. Denn nur wer die strenge Jury und das Publikum in der ((szene)) Wien mit seinem Sound und seiner Performance in den Final Auditions begeistern konnte, der/die erhielt auch ein Ticket für die Insel. Im Genre HipHop setzte sich die Band diese gute gegen ihre Konkurrenz durch und darf nun auf ihren Auftritt auf der FM4 / Planet.tt - Bühne im unvergleichlichen Ambiente des Wiener Donauinselfestes hinfiebern. Im Genre Alternative/Independent/Electronic dürfen sich folgende drei KünstlerInnen über ihren Sieg bei den Final Auditions und somit auf einen der begehrten 30-Minuten-Slots auf der FM4 / Planet.tt - Bühne freuen:

1. Platz: The Golden Rabbit

2. Platz: Cornflex

3. Platz: mind.in.a.box

Die Gewinnerin des femous Award

Für alle KünstlerInnen gab es im Rahmen des 4. Rock The Island Contest eine weitere Chance einen der heiß ersehnten Auftritte auf der FM4 / Planet.tt - Bühne zu gewinnen: Den femous Award. Dieser Award - für den sich alle Bands des Genres Alternative/Independent/Electronic bewerben konnten und bei denen der überwiegende Teil der kreativen Arbeit von Frauen gemacht wird, ging an Laura Rafetseder.

Die SiegerInnen der Wien Energie / Radio Wien Fest - Bühne bzw. Wien Energie / Hitradio Ö3 Fest-Bühne

Die fünf 30-Minuten-Time-Slots auf der größten Bühne des Wiener Donauinselfestes waren auch im heurigen Jahr wieder besonders heiß begehrt. Hunderte NachwuchskünstlerInnen haben sich beworben, 15 von ihnen wurden von den UserInnen auf http://donauinselfest.at ins Finale gevotet. Das Urteil der fachkundigen Jury ist gefallen und diese fünf talentierten KünstlerInnen werden die Wien Energie / Radio Wien Fest - Bühne bzw. Wien Energie / Hitradio Ö3 Fest - Bühne auf dem 30. Donauinselfest zum Beben bringen:

1. Platz: SHARRON LEVY

2. Platz: SINETRY

3. Platz: RUBEN DIMITRY

4. Platz: CowGaroo the band

5. Platz: BluePearl

Bei näherem Interesse an den SiegerInnen des vierten Rock The Island Contest presented by PULS 4 stellen wir jederzeit gerne den direkten Kontakt zu den KünstlerInnen her.

Das 30. Donauinselfest findet vom 21. bis 23. Juni 2013 statt und wird von der SPÖ Wien veranstaltet. Alle Pressemitteilungen und Detailinformationen sowie eine große Auswahl an druckfähigem Bildmaterial stehen bereit unter: http://donauinselfest.at/presse/ (Schluss) sv

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Mag.a Susanne Vockenhuber

Tel.: +43 1 534 27/702

mailto: susanne.vockenhuber @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at

http://donauinselfest.at