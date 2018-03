Mendor kündigt Partnerschaft mit A. Menarini Diagnostics mit dem Ziel eines europaweiten Vertriebs seines All-in-One-Systems zur Blutzuckermessung an

Espoo, Finnland (ots/PRNewswire) - Mendor, finnischer Anbieter von Diabetes-Technologie, freut sich, seine Partnerschaft mit A. Menarini Diagnostics S.r.l. anzukündigen, einem der führenden Diagnostikunternehmen im Bereich Diabetes in Europa. Dank der Vereinbarung wird Mendors All-in-One-System zur Blutzuckermessung in der ersten Phase als Teil von Menarinis bewährter Produktreihe für Blutzuckertests GlucoMen in neun europäischen Märkten verfügbar sein.

A. Menarini Diagnostics S.r.l wurde 1976 gegründet und verfügt heute über einen europaweiten Betrieb mit Hauptsitz in Florenz und einem Netzwerk von vierzehn hundertprozentigen Tochtergesellschaften. 2012 erzielte es Umsätze von schätzungsweise 300 Millionen Euro.

A. Menarini Diagnostics kann auf mehr als 35 Jahre Erfahrung im Verkauf und der Vermarktung von Blutzuckermessgeräten in europäischen Märkten zurückblicken und ist somit ein erfahrener und erfolgreicher Partner für Mendor bei dessen kommerziellen Expansion im Bereich der EU. Menarini Diagnostics ist bekannt dafür, hochmoderne, hochwertige Produkte anzubieten, die darauf ausgerichtet sind, die Bedürfnisse von Medizinern zu übertreffen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern - Werte, die auch bei der Entwicklung von Mendors Produkten ein treibender Faktor sind. Die ersten Markteinführungen dieses Blutzuckermesssystems sind in naher Zukunft für europäische Schlüsselmärkte geplant.

Mendors All-in-One-System zur Blutzzuckermessung ist ein einzigartiges Gerät, dass alle Komponenten enthält, die für eine tägliche Blutzuckermessung notwendig sind: ein Messgerät, 25 Teststreifen, und eine Stechhilfe - alles in Form eines stilvollen Geräts in der Grösse eines Mobiltelefons. Es ist dazu gedacht, das Leben von Diabetespatienten, die regelmässig ihre Blutzuckerwerte prüfen müssen, zu erleichtern. Das Gerät wird unter dem Namen GlucoMen READY erhältlich sein.

Mendor hofft, mit dieser neuen Partnerschaft sein kontinuierliches Wachstum und seine Expansion in wichtigen europäischen Märkten zu sichern und laufende Verhandlungen in neuen Absatzmärkten mit Schlüsselunternehmen im weltweiten Diabetes-Markt, wie Menarini, erleichtern zu können. Die Partnerschaft stellt eine Ergänzung zu Mendors früheren Vertriebsvereinbarungen mit Merck Serono Ltd. im Vereinigten Königreich und Mediq im Baltikum dar und setzt die Zusammenarbeit mit A. Menarini Diagnostics Nordics in Schweden fort, die bereits zuvor für beide Seiten nutzbringend gewesen war.

Mendors CEO Kristian Ranta erklärt: "Wir sind begeistert, dass wir eine derart grossartige Partnerschaft mit einem echten Spitzenreiter in der Diabetes Care eingehen konnten: Menarini. Es ist einfach grossartig für uns, so einen starken Partner in Europa zu haben, der unser Produkt in Schlüsselmärkten verfügbar macht, und wir sind stolz darauf, dass wir eine derart wichtige Partnerschaft abschliessen konnten, die unsere Bemühungen bei der Entwicklung honoriert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit starken Partnern wie Menarini Menschen mit Diabetes eine bessere Zukunft bieten zu können."

Der General Manager von A. Menarini Diagnostics S.r.l., Dr. Crescenzio Izzo, fügte hinzu: "Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir diese Vereinbarung mit einem so jungen und innovativen Unternehmen wie Mendor unterzeichnet haben. Das All-in-One-System rundet unser aktuelles Sortiment an Produkten zur Blutzuckermessung für zu Hause hervorragend ab. Damit können wir Diabetespatienten ein Messgerät anbieten, das nicht nur über ein attraktives Design verfügt, sondern auch klinisch geprüft, qualitativ hochwertig und vor allen Dingen diskret ist."

Über Menarini

Menarini, der Hauptsitz der Menarini Group, wurde 1886 in Neapel gegründet und 1915 nach Florenz verlegt. Heute ist es das weltweit führende italienische Pharmaunternehmen und belegt Platz 17 in Europa und Platz 34 weltweit (IMS World Review 2012). Es ist in über hundert Ländern rund um die Welt vertreten, beschäftigt 16.640 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2012 Umsätze von über 3 Milliarden Euro. Die Hauptbereiche seiner strategischen Entwicklung für die Zukunft sind Forschung und Internationalisierung.

Der Konzern verfügt über 14 Produktionsstätten in Italien und anderen Ländern, in denen pro Jahr über 545 Millionen Einheiten produziert werden, die auf fünf Kontinenten vertrieben werden und es Menarini somit ermöglichen, mit seinen hohen Qualitätsstandards zur Gesundheit von Patienten aus aller Welt beizutragen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

http://www.menarini.com.

Bilder auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://www.mendor.com

Technische Informationen:

Mendor Discreet(TM)/Glucomen READY ist ein CE-geprüftes IVD-Gerät. Es handelt sich um ein hochwertiges tragbares All-in-One-Gerät zur Blutzuckermessung. Das Produkt verfügt über ein modernes Design und ist qualitativ hochwertig in Funktionsumfang, Materialien und Fabrikationsweise. Es beinhaltet alle notwendigen Funktionen in einem einzigen Gerät; Teststreifenspender, Stechhilfe und elektronisches Messgerät. Das Gerät wurde für Diabetiker entwickelt, die als Teil ihrer Behandlung ihre Blutzuckerwerte prüfen müssen.

