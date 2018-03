TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Kanzler wird, wer weniger verliert", von Michael Sprenger

Ausgabe vom 27. Mai 2013

Innsbruck (OTS) - Weder die SPÖ noch die ÖVP befinden sich in einem Aufwärtstrend. Mit einem Plus können beide wohl nicht rechnen. Also geht es darum, den Aderlass zu den Oppositionsparteien und den Trend zu den Nichtwählern zu stoppen.

Die ÖVP startete ins Superwahljahr wesentlich besser als die Kanzlerpartei SPÖ. Im Vergleich zu den Umfragen konnte die etwas kleinere Regierungspartei besser abschneiden, auch wenn die ÖVP bei allen vier Landtagswahlen Stimmen und Mandate verloren hat. Der SPÖ erging es ähnlich schlecht. Sie versucht sich daher das Desaster in Salzburg mit dem Erfolg in Kärnten schönzureden. Das Fazit nach einer ehrlichen Analyse in den beiden Parteizentralen müsste eigentlich lauten: 2013 ist nicht das Jahr der beiden Volksparteien.

Doch was bedeutet dieses Fazit für die Nationalratswahl im Herbst? Zuerst einmal die positive Bilanz für SPÖ und ÖVP: Die Landtagswahlen im Frühjahr haben noch keine der beiden Koalitionsparteien auf die Verliererstraße geführt. Auch wenn beide Parteien nicht mit einem Plus am Wahlabend des 29. September rechnen können, so herrscht in beiden Lagern die Gewissheit vor: Kanzler wird, wer weniger verliert. Also gilt es nun für beide Parteien, eine Mauer aufzuziehen, um einen weiteren Aderlass ihrer Wählerschaft - hin zu den Oppositionsparteien und zu den Nichtwählern zu stoppen. Für die SPÖ war deshalb die Neuaufstellung in der Parteizentrale so wichtig. Denn seit dort der vormals glücklos agierende Verteidigungsminister Norbert Darabos das Sagen hat, war ein Ruck auf der Funktionärsebene zu spüren. Zugleich versucht sich die SPÖ wieder kampfeslustig zu präsentieren - bis hin zu Werner Faymann.

Die ÖVP hingegen versucht, mit neuen Koalitionen in den Ländern - mit Schwarz-Grün in Tirol und womöglich mit Schwarz-Grün-Stronach in Salzburg - die Nervosität bei der SPÖ zu erhöhen. Zugleich versteht es so die ÖVP unter Michael Spindelegger, sich jetzt schon eine bessere Ausgangsposition für den Koalitionspoker zu schaffen, sollte sich nämlich eine Zweierkoalition nicht mehr ausgehen. Sie hat keine Berührungsängste mit dem Team Stronach, hat zu den Grünen eine Brücke gebaut und schließt auch die FPÖ weiterhin nicht als Partner aus. Die Nervosität greift bei der SPÖ schon um sich, wenn man sich den Spagat der SPÖ mit dem Team Stronach vor Augen hält. Während etwa der in der SPÖ populäre Sozialminister Rudolf Hundstorfer Stronach als Partner ebenso ausschließt wie die FPÖ, versucht Faymann die Tür hin zum überzeugten Gewerkschaftsgegner offen zu halten. Ein Eiertanz am Beginn des Finales eines spannenden Wahljahres.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610