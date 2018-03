Neues Volksblatt: "Sehr kurz gedacht" (von Christian Haubner)

Ausgabe vom 27. Mai 2013

Linz (OTS) - Es mag schon sein, dass sich Kanzler Faymann Applaus in Vorwahlzeiten erwartet, wenn er mehr Abgaben von "den Banken" fordert. Viel mehr als parteipolitisches Kalkül kann es aber wohl nicht sein: Denn "die Banken" gibt es nicht. So ist es zwar unbestritten, dass große internationale Investmenthäuser durch hochspekulative Geschäftsmodelle sehr wesentlich zur Krise beigetragen haben. Auf der anderen Seite haben jedoch andere - und dabei gerade etwa die oberösterreichischen Regionalbanken - immer sehr solide und verantwortungsbewusst gewirtschaftet und sind sicher für keine Krise verantwortlich.

Damit entlarvt sich Faymann einmal mehr als Populist, der für ein wenig Beifall bereit ist, großflächige Schäden in Kauf zu nehmen. Denn eines steht außer Zweifel: Wenn man Banken neben Elementen wie der Finanztransaktionssteuer und den anstehenden strengeren Eigenkapitalregeln vonseiten der Europäischen Union weitere Belastungen aufbürdet, hat das nicht nur Auswirkungen auf die Geldhäuser. Man trifft vielmehr in weiterer Folge - und vor allem -auch breite Schichten der Bevölkerung, von Familien über Häuslbauer bis hin zu kleinen und großen Unternehmen. Denn dann werden Kredite teurer oder erst gar nicht vergeben. Und das gefährdet den Aufschwung und somit Sicherheit, Arbeitsplätze und Wohlstand. Hinhauen auf "die Banken" ist somit gefährlich kurz gedacht.

