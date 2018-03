VP-Malle: Hypo Österreich hochsensibles Thema

Hypo-Beteiligung: Risiken für Kärnten hoch. Standort Kärnten erhalten. Derzeit hoch sensible Phase eignet sich nicht für öffentliche politische Pseudoweisheiten.

Klagenfurt (OTS) - Als für das Land Kärnten und die derzeitige Siutation rund um die Hypo Österreich nicht vertretbar, ist für VP-Abgeordneten Markus Malle der heute bekannt gewordene Vorschlag der Freiheitlichen, dass sich Kärnten mit 20% an der Hypo Österreich beteligen solle.

"Die Vergangenheit muss Lehre genug sein, so etwas nicht beim Sonntag-Nachmittags-Kaffee vom Stapel zu lassen. Das Land trägt noch genug Risiken und Last durch den freiheitlichen Sündenfall Hypo", so Malle. Es könne nicht Aufgabe des Landes sein, Bankier zu spielen. "Wohin uns das geführt hat, liegt klar am Tisch. Der Standort in Kärnten ist zu erhalten, doch sind sämtliche Optionen auszuloten, vor allem, um das Budget des Landes nicht weiter zu belasten", sagt Malle.

Das freiheitliche Wirtschaften in der Vergangenheit habe nicht nur der Hypo geschadet und sie dorthin gebracht, wo sie heute steht, sondern auch das Land Kärnten an den Rand des Ruins gedrängt. "Wir werden nicht einfach dort weitermachen, wo die Freiheitlichen aufgehört haben. Dieses System wurde abgewählt. Kärnten braucht neue, konkrete Schritte für eine schuldenfreie Zukunft und Sicherheit für nächste Generationen", hält Malle fest. Das gilt auch für die Hypo. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at