Bürgerliche Manifestation gegen Homo-Ehe & Adoptionsrecht in Paris

FPÖ- Mölzer und Hübner mit dabei, während in Österreich die Zeitgeist-Schickeria am Life-Ball tanzt

Paris (OTS) - Während in Österreich die zeitgeistige Schickeria am Schwulen-Event, dem Lifeball nämlich, tanzt, haben der FPÖ-EU-Delegationsleiter EU-Abgeordnete Andreas Mölzer und der freiheitliche Europasprecher NR-Abg. Johannes Hübner in Paris gemeinsam mit Freunden vom Front National wie Bruno Gollnisch und Marianne Le Pen an der Spitze der Großdemonstration mit rund einer Million Menschen gegen die Homo-Ehe und das Adoptionsrecht für Homosexuelle Paare teilgenommen.

Es handle sich dabei um eine beeindruckende bürgerliche und konservative Manifestation gegen zeitgeistige Umtriebe, wie man sie sich auch für Österreich wünschen würde, so der freiheitliche EU-Mandatar Andreas Mölzer.

