Bundeskanzler Faymann in ORF-Pressestunde (2): Für Sicherung von Arbeitsplätzen, gerechte Einnahmen und moderates Sparen

Erster Platz nach NR-Wahl und Zweierkoalition angestrebt

Wien (OTS/SK) - In der heutigen ORF-"Pressestunde" hält Bundeskanzler Werner Faymann an der Forderung nach einer Millionärssteuer fest. Er fordert ein Modell, in dem wie bei einer Selbstveranlagung festgestellt wird, wie viel Vermögen vorhanden ist. "Wenn jemand weniger als eine Million besitzt, ist er gar nicht betroffen. Und wenn jemand mehr als eine Million besitzt, gibt er uns das bekannt." Dasselbe soll für die Erbschafts- und Schenkungssteuer gelten.

In Summe braucht es ein ordentliches Steuersystem, denn - so Faymann - "dann kann man auch ordentliche staatliche Ausgaben finanzieren, die den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zugute kommen, indem Rahmenbedingungen für Bildung, Ausbildung und die Wirtschaft geschaffen werden."

Das gilt beispielsweise auch für den Wohnbau, denn je mehr Wohnungen gebaut werden, desto günstiger fallen die Mieten aus.

SPÖ ist Partei der Arbeit

Unter Schwarz-Blau hatte Österreich die höchste Arbeitslosenrate. Durch die Regierungsbeteiligung der SPÖ in den letzten Jahren kann Österreich europaweit die geringste Arbeitslosigkeit und vor allem die geringste Jugendarbeitslosigkeit vorweisen. Diesen Kurs möchte Werner Faymann fortsetzen: "Moderat sparen, gerechte Einnahmen und darauf achten, dass die Menschen Arbeit haben. Dass uns das in Österreich gelungen ist, darauf bin ich stolz. Diese Leistung wurde auch von Betrieben in Österreich erbracht, die nicht leichtfertig Leute entlassen haben."

Vor allem die wirksame Maßnahme der Kurzarbeit hebt Faymann positiv hervor: "Gemeinsam mit dem Sozialminister wurden Kurzarbeit und andere Modelle wie die Ausbildungsgarantie geschaffen, damit Jugendliche nicht auf der Straße stehen."

Insgesamt spricht sich der Bundeskanzler in der Frage nach der Sicherung von Arbeitsplätzen für nachhaltige Lösungen aus, die weiter reichen als die österreichischen Landesgrenzen: "Es zeigt sich: man braucht eine europäische Initiative. Ich bin sehr für einen Industriestandort Europa und dafür, die Industrie zu stärken. Ich will die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer davon überzeugen, dass eine gemeinsame Europapolitik notwendig ist, weil auch Konzerne international agieren. Dementsprechend muss dem auch international etwas gegenübergestellt werden."

Wir brauchen ein modernes Lehrerdienstrecht

Im Bildungsbereich sei, so Werner Faymann, in den letzten Jahren viel gelungen, so die Ausweitung der Schule im ganztägigen Bereich. Jedoch sieht er dezidierten Handlungsbedarf bei der Neugestaltung des Lehrerdienstrechtes: "Ich möchte hier einen ernsthaften Versuch vor der Wahl machen. Ich verstehe, dass es der Koalitionspartner in dieser Frage nicht leicht hat. Aber Bildung ist ein zentrales Thema."

Universitäten - mehr Angebot und nicht nur mehr Zugangsregeln

Zur Frage nach der Hochschulpolitik stellt Bundeskanzler Faymann klar, dass es mehr Finanzmittel für die Hochschulen geben muss: "Wenn es uns nicht gelingt, in der nächsten Periode die Mittel für die Unis aufzustocken, dann schaffen wir auch nicht ausreichend Plätze. Mann kann das Universitätsleben doch nicht so vor sich sehen, dass durch Zugangsregeln ein Studium so beschränkt wird, dass Menschen, die es ernsthaft studieren wollen, das nicht mehr können. Man braucht mehr Angebot, nicht nur mehr Zugangsregeln. Ich würde mir sehr wünschen, in der nächsten Periode eine Aufstockung des Budgets zu erreichen."

Den Vorschlag von BM Karl-Heinz Töchterle und von NR-Abgeordneter Andrea Kuntzl, auch auf europäischer Ebene mit den Ländern eine finanzielle Ausgleichsregelung zu finden, unterstützt Faymann.

Zweierkoalition nach nächster Wahl angestrebt

Klares Ziel der SPÖ in der kommenden Nationalratswahl ist der erste Platz und das Stellen des Bundeskanzlers. Als Koalitionswunsch nennt Werner Faymann eine Zweierkoalition, wobei die FPÖ als möglicher Partner dediziert ausgeschlossen wird. Auf eine etwaige Zusammenarbeit mit Frank Stronach will Faymann gerne verzichten: "Ich wünsche nicht, dass diese Republik und ich als Bundeskanzler von den Launen eines Millionärs abhängig sind." (Schluss) kg

