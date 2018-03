Oxonitsch und Frauenberger beim 26. Frauenlauf

Frauenpower im Wiener Prater: 30.100 Frauen und Mädchen liefen gemeinsam mit internationaler Top-Elite

Wien (OTS) - Über 30.100 Frauen und Mädchen gingen heute Sonntag, 26. Mai 2013, im Wiener Prater bei idealen Wetterbedingungen an den Start des größten Frauenlaufes Kontinentaleuropas.

"Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen zu der tollen Leistung und danke allen OrganisatorInnen und MitarbeiterInnen, die diese Veranstaltung möglich machen. Jede Teilnehmerin, die die 10 km bzw. die 5 km Strecke bewältigt, hat schon gewonnen", freute sich Sportstadtrat Christian Oxonitsch beim Start im Wiener Prater.

"Jedes Jahr beeindruckt mich die tolle Stimmung am Frauenlauf, wenn die unterschiedlichsten Frauen an diesem Ereignis teilnehmen. 30.100 Läuferinnen sind ein starkes Zeichen für die Frauenpower in dieser Stadt. Alle Läuferinnen sind Siegerinnen!", so Frauenstadträtin Sandra Frauenberger, die auch heuer wieder selbst an dem Lauf teilnahm.

Unter den prominenten Gästen des 26. Frauenlaufes waren auch Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek, Sportminister Gerald Klug und Sozialminister Rudolf Hundsdorfer.

Joyce Jemutai-Kiplimo aus Kenia vom Team run2gether holte sich mit einer Zeit von 15:46,7 den 1. Platz im Elite-Bewerb über 5 km. Die Spitzenathletin war bereits 2 Mal beim Österreichischen Frauenlauf mit dabei (2012 - Überraschungserfolg Platz 3). Platz 2 sicherte sich Sabrina Mockenhaupt aus Deutschland mit einer Zeit von 16:07,9. Jessica Augusto aus Portugal lief mit einer Zeit von 16:08,5 auf den 3. Platz.

