Darabos: ÖVP offenbar nervös, weil Bundeskanzler Faymann die Banken in die Pflicht nehmen will

SPÖ steht auf Seiten der ArbeitnehmerInnen - VP auf Seiten der Superreichen, der deregulierten Finanzmärkte und der Privatisierungen

Wien (OTS/SK) - "Offenbar ist die ÖVP hochgradig nervös, weil Bundeskanzler Werner Faymann die Banken in die Pflicht nehmen will", reagierte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos auf den Rundumschlag von VP-Generalsekretär Rauch. "Die ÖVP zeigt sich mit ihrer derzeitigen Kritik an der Weiterführung der Bankenabgabe als Schutzpatronin der Banken und Spekulanten", betonte Darabos am Sonntag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Der Vorschlag von Bundeskanzler Werner Faymann hingegen ist richtig und wichtig. Denn nicht die Steuerzahler und kleinen Arbeitnehmer sollen für den Milliardenschaden Hypo aufkommen, sondern der Bankensektor", betonte Darabos.****

Weiters betonte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, dass Kanzler Faymann klar gemacht habe, "dass die SPÖ die Partei ist, die auf Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht. Während die ÖVP für Deregulierung der Finanzmärkte und Privatisierung eintritt und die Superreichen wie den ÖVP-nahen Raiffeisen-Banker Herbert Stepic schützt", sagte Darabos.

Auch habe die Sozialdemokratie eine klare Linie im Kampf gegen Steuerbetrug. "Werner Faymann hat den Ruf Österreichs wieder hergestellt und glaubhaft gemacht, dass wir im Kampf gegen Steuerbetrug vorne stehen." (Schluss) up/ch

