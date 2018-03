Bundeskanzler Faymann in ORF-Pressestunde (1): Verlängerung der Bankenabgabe ist gerechtfertigt

"Steuerbetrug ist himmelschreiend ungerecht und der Gesellschaft nicht zumutbar"

Wien (OTS/SK) - Bundeskanzler Werner Faymann betonte in der ORF-Pressestunde am Sonntag, er wolle die Bankenabgabe verlängern, damit nicht die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für die Hypo-Bank zur Kasse gebeten werden müssen. "Ich halte es für hart, aber gerechtfertigt, dass der Bankensektor hier seinen Beitrag leistet", betonte Faymann. Weiters will der Bundeskanzler gemeinsam mit der EU massiv gegen Steuerbetrug ankämpfen, erteilt einer Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters, ob bei Frauen oder Männern, eine Absage, da zuerst das faktische Pensionsalter angehoben werden soll und hält nichts davon, von Gemeindebaumietern einen Einkommensnachweis zu verlangen. ****

Faymann betonte, dass es völlig unverantwortlich von den Kärntner Freiheitlichen war, mit rund 20 Mrd. Euro für die Hypo zu haften. Der Bankensektor habe aber Vorteile davon, dass die SPÖ-geführte Bundesregierung verantwortlich reagiert hat und die Hypo verstaatlicht wurde. "Wir wollen 9 Mrd. Euro aus dem Bankensektor erreichen, damit wir eine Reserve haben", begründete der Bundeskanzler die Forderung nach einer Verlängerung der Bankenabgabe. Denn die Pensionisten, die Arbeitnehmer, die Steuerzahler sollen nicht dafür aufkommen müssen: "Mir geht es darum, den österreichischen Steuerzahler zu schützen." Auch betonte der Bundeskanzler, dass er froh sei, "dass wir jetzt eine gesetzliche Regelung haben, die eine Landeshaftung für eine Bank, wie sie von den Kärntner Freiheitlichen bei der Hypo übernommen wurde, in Zukunft verhindert".

Befürchtungen, dass die Verlängerung der Bankenabgabe auf die Bankkunden abgewälzt würde, habe er nicht, denn das sei auch bisher -nach Untersuchungen der Arbeiterkammer - nicht vom Bankkunden getragen worden. Auch betonte der Bundeskanzler, dass er die Bankenabgabe auch dann für sinnvoll halte, wenn die europäische Finanztransaktionssteuer kommt: "Wir brauchen beides."

"Wir sind nicht die Beschützer der Steuerbetrüger"

"Steuerbetrug ist himmelschreiend ungerecht und der Gesellschaft nicht zumutbar", erklärte Faymann. Es gehe dabei um immense Summen, die in Arbeit, Bildung und Wirtschaft investiert werden könnten. Er lasse nicht gelten, dass man nichts gegen Steuerbetrug tun könne. "Wir sind nicht die Beschützer der Steuerbetrüger", betonte Faymann. Österreich werde daher gemeinsam mit der EU gegen Steuerbetrug ankämpfen. "Es wird ein harter Weg, aber ich bin froh, dass man ihn geht", sagte der Bundeskanzler.

Österreich ruhig und richtig durch die Krise geführt - geringste Arbeitslosigkeit in Europa

"Wir haben Österreich ruhig und richtig durch die Krise geführt", betonte Faymann und erklärte: "Wir sind in vielen Bereichen besser als Deutschland, wir sind wettbewerbsfähig und wir stehen in allen wesentlichen Wirtschaftsfaktoren gut da. Das ist ein Verdienst der Arbeitnehmer und der Unternehmen in unserem Land, aber auch der Politik, die die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt hat. Wir haben europaweit die niedrigste Arbeitslosigkeit."

Zum Pensionsantrittsalter erklärte Faymann, er wolle das gesetzliche Pensionsalter nicht erhöhen. "Aus der tiefen Überzeugung, dass die Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer oft gar nicht vorhanden sind." Das faktische Pensionsalter sei "in ruhiger und respektvoller Form" anzuheben, wie das Sozialminister Rudolf Hundstorfer mit seinen Maßnahmen umsetzt.

Zur Diskussion um die nachträglich zu überprüfenden Einkommensgrenzen von Gemeindebaumietern erklärte Faymann, dass man mit gleichem Fug und Recht auch andere öffentliche Leistungen nach dem Einkommensnachweis beurteilen müsste. "Dann landen wir zum Schluss bei den Theater- und Opernkarten, oder etwa der Autobahnmaut und allen anderen öffentlichen Investitionen, die ebenfalls subventioniert und für alle gleich sind. Das will ich nicht", betonte Faymann. Seine Präferenz liege bei einem gerechten Steuersystem. "Ich finde, wenn man ein vernünftiges und gerechtes Steuersystem hat, braucht man das Nachlaufen nicht. In meinem Sinne ist, dass jemand, der mehr hat, auch mehr beiträgt." (Schluss) up/che

