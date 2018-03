FSG-Katzian: An der Millionärssteuer führt kein Weg vorbei

Auch zugekaufte Studien bestätigen unsere Argumente der Vermögens-Schieflage

Wien (OTS) - "Nachdem das Scheinargument, dass eine Vermögensbesteuerung den Mittelstand belasten würde, sowieso keiner mehr glaubt und es daher bei niemandem zieht, wettern die Gegner jetzt mit neuen Behauptungen dagegen, die allerdings schon wieder falsch sind", kommentiert der Vorsitzende der Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG) im ÖGB, Wolfgang Katzian aktuelle Aussagen aus dem Wirtschaftsbund, dass Vermögenssteuern Arbeitsplätze vernichten, weil sie dem Standort schaden. "Es gibt keine einzige seriöse Studie, die die Schieflage des Vermögens in Österreich und den daraus resultierenden dringenden Handlungsbedarf nicht bestätigt. Dieses Phrasendreschen wider besseres Wissen ist also nichts anderes als bewusste Irreführung", so Katzian.++++

Zwei Drittel der österreichischen Steuereinnahmen kommen via Lohn-, Einkommens- und Mehrwertsteuer von den ArbeitnehmerInnen, gleichzeitig ist die Vermögensverteilung in Österreich besonders eklatant. "Das Vermögenssteuermodell der Gewerkschaften setzt bei einem Vermögenswert an, den die große Mehrheit der Bevölkerung niemals erreichen wird. Irgendwann wird auch der Generalsekretär des Wirtschaftsbunds verstehen, dass es dabei nicht um Betriebsvermögen, sondern um privates Vermögen geht", so Katzian weiter. "Die ÖVP tut sich als Schutzpartei der Millionäre offenbar sehr schwer damit, dass noch so viele ihrer offensichtlich zugekauften Studien die Fakten nicht in Frage stellen können."

Der Bundeskanzler habe in der heutigen Pressestunde erläutert, dass in der Politik viele Themen verhandelbar seien. "Aber eine Frage braucht man mit uns nicht mehr diskutieren - nämlich die Frage, wer wie viel dazu beiträgt, dass wir in einem Land mit hoher Lebensqualität und besten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen leben können. Österreich und Deutschland sind die Länder mit der größten Vermögens-Schieflage, an der Millionärssteuer führt kein Weg vorbei!"

