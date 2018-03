Kogler: Verlängerung der Bankenabgabe vor der Wahl beschließen!

Grünes Angebot an SPÖ, der Faymann'schen Worte, Taten folgen zu lassen

Wien (OTS) - "Nachdem die roten Berater monatelang gebraucht haben, Faymann das Grüne Konzept schmackhaft zu machen, täte Faymann jetzt gut daran, seinen Worten gleich Taten folgen zu lassen", so der stellvertretende Bundessprecher der Grünen Werner Kogler zu Faymanns Aussagen in der heutigen Pressestunde.

Das Angebot der Grünen, jene Teile der Bankenabgabe, die befristet sind, zu verlängern, gilt natürlich weiterhin.

Dass sich die ÖVP naturgemäß dagegen wehrt, verwundert den Grünen nicht: "Die ÖVP profiliert sich wieder als Oberlobby der - meist schwarzen - Großbanken. Wenn schwarze Landesräte wie Sobotka in der Verlängerung der Bankenabgabe rote Umverteilungsphantasien erspäht, ist der Gegenbefund umso klarer: Die ÖVP-Realpolitik ist und bleibt, den Bankensektor zu schützen und zu füttern", so Kogler.

Für den stellvertretenden Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler, steht jedenfalls eines fest: "Der Finanzsektor muss abzahlen, was er an Kosten verursacht hat. Die Verlängerung der Bankenabgabe muss daher noch vor der Wahl beschlossen werden".

