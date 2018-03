Stronach/ Lugar: Faymann steht beim Lehrerdienstrecht vor großer Herausforderung

Jetzt wird sich zeigen, welchen Einfluss der SPÖ-Kanzler auf die Gewerkschaften hat

Wien (OTS) - "Faymann ist ein Bundeskanzler, der auch am Ende einer Legislaturperiode noch Visionen hat. Denn er glaubt auch nach Monaten Stillstand in den Verhandlungen mit der Lehrergewerkschaft, dass er das neue Lehrerdienstrecht noch vor den Nationalratswahlen im Herbst durchbringen kann", stellt Team Stronach Klubobmann Robert Lugar zu den Aussagen von Bundeskanzler Faymann in der ORF-Pressestunde fest.

"Auch wenn das neue Lehredienstrecht nicht auf bestehende Verträge, sondern nur auf Neuverträge angewandt werden soll, sieht es nicht danach aus, dass die Lehrergewerkschaft ihre Blockadepolitik aufgibt", befürchtet Lugar. "Faymann, der die Gewerkschaften bei jeder Gelegenheit in Schutz nimmt, soll seinen guten Draht zu diesen nutzen, um sie zu einem Einlenken zu überreden. Das ist er der den jungen Generationen schuldig. Falls ihm das nicht gelingt, wird sich beweisen, was schon lange zu vermuten ist: Dass die Gewerkschaften in diesem Land die Macht übernommen haben", konstatiert Lugar.

"Alles ist gut und ich bin der Beste", so lässt sich der heutige Auftritt von Bundeskanzler Faymann zusammenfassen. "Ob ihm sein Optimismus helfen wird, gegen die breite Verhinderungsfront der Gewerkschaften anzukommen, ist leider fraglich", so Lugar.

