Politiker setzen sich für bedrohte Christen in Syrien ein

ÖVP- und SPÖ-Parlamentarier bringen Entschließungsantrag ein - Protest gegen befürchteten Massenexodus der syrischen Christen

Wien-Damaskus, 26.05.13 (KAP) Österreichische Politiker setzen sich für die vom Bürgerkrieg in Syrien betroffenen Christen ein: Ein entsprechender Entschließungsantrag wurde von den Abgeordneten Angela Lueger (S), Christine Muttonen (S), Franz Kirchgatterer (S), Werner Amon (V) und Claudia Durchschlag (V) eingebracht. Das teilte die Stiftung "Pro Oriente" am Sonntag mit. Der Antrag ruft die Regierung auf, in der EU und international "alle Initiativen zu unterstützen, die auf eine politische Lösung der schweren Krise in Syrien ausgerichtet sind". Dazu zählt auch der russisch-amerikanische Plan für eine internationale Syrien-Konferenz.

Ausdrücklich verlangt der Antrag weiters eine Verbesserung der "dramatische humanitären Situation" in den Lagern für syrische Flüchtlinge sowie einen Einsatz zur Einhaltung der Menschenrechte in Syrien. Ein Massenexodus der syrischen Christen müsse um jeden Preis verhindert werden, "denn ein Syrien ohne Christen würde den Verlust eines großen kulturellen Erbes bedeuten", so die Abgeordneten. Außerdem solle die Regierung auf eine Freilassung der beiden weiterhin entführten syrischen Bischöfe Mar Gregorios Youhanna Ibrahim und Boulos Yazigi hinwirken.

Bei gewalttätigen Konflikten dieser Dimension seien alle religiösen Minderheiten besonders gefährdet, betonen die Abgeordneten. Die Christen in Syrien, die mit rund zwei Millionen Angehörigen etwa zehn Prozent der Bevölkerung des Landes ausmachen, hätten lange versucht, sich aus dem blutigen Machtkampf heraus zu halten. In jüngerer Zeit sei der Konflikt aber vermehrt in christliche Wohnviertel getragen worden: "Christen sehen sich mit Plünderungen, Entführungen und gezielten Tötungen sowie Vergewaltigungen konfrontiert".

