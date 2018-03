HC Strache: Faymann positioniert sich als Reform-Allergiker

Stagnation ist keine Antwort auf die Krise

Wien (OTS) - "In der heutigen ORF-Pressestunde hat sich Werner Faymann als 'Mikadokanzler' und Reform-Allergiker positioniert. Frei nach dem Motto 'Nur nicht bewegen', hat der SPÖ-Vorsitzende alte Märchen der Sozialdemokratie wiedergegeben ohne auch nur einen konkreten Lösungsansatz für die herrschende Finanz- und Wirtschaftskrise anzubieten", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache. In Ermangelung von konkreten Reformideen zeige sich Faymann als Großlieferant leerer Versprechen, so Strache.

Faymann habe das Blaue vom Himmel versprochen, wissend, dass er das mit seinem aktuellen und vermutlich auch zukünftigen Koalitionspartner ÖVP niemals wird umsetzen können, so Strache. In Wahrheit werde daher von den ganzen Ankündigungen Faymanns genau gar nichts über bleiben, außer ein gigantischer Reformstillstand, mit dem die Österreicher bisher schon zu kämpfen hätten, kritisierte Strache die offensichtliche Reform-Allergie Faymanns.

Das beginne mit der Bankensteuer, gegen die die ÖVP vehement auftrete und ende mit dubiosen Job- und Pensionsgarantien, die das Papier nicht wert seien, auf die sie Faymann geschrieben habe, zeigte Strache auf. So sei die Bankensteuer nichts anderes als eine Belastungssteuer für Bankkunden, auch wenn Faymann gleich drei Studien der SPÖ-geführten Arbeiterkammer zitiert habe, die dem wenig überraschend widersprächen.

Ebenso wertlos seien Faymanns Ideen zur Belebung des Arbeitsmarktes, wenn gleichzeitig ehemalige SPÖ-Granden wie Ederer und Androsch in ihren Betrieben hunderte Leute entlassen würden, sagte Strache, der sich verwundert darüber zeigte, dass von den handzahmen Pressestunden-Journalisten mit keinem Wort die drohende Überschwemmung des österreichischen Arbeitsmarktes mit Zuwanderern aus dem ehemaligen europäischen Ostblock angesprochen worden sei.

Generell habe Faymann den Eindruck eines ratlosen, reformunfähigen und visionslosen Regierungsbürokraten hinterlassen, dem es einzig und alleine um den persönlichen Machterhalt gehe, analysierte Strache. "Wir werden bis zum Wahltag noch viele Faymann-Märchen hören", warnte Strache davor dem SPÖ-Kanzler das Vertrauen zu schenken, habe Faymann doch schon zu oft den Österreichern die Unwahrheit gesagt, erinnerte Strache auch an den legendären Kanzlerbrief in der Kronenzeitung vor der vergangenen Wahl. "Nur mit einer Stimme für die FPÖ ist sicher gestellt, dass der rot-schwarze Stillstand beendet wird", so Strache.

