Rauch: Faymann vergisst auf Österreich und denkt nur an seinen Posten

Konzeptlosigkeit der SPÖ beginnt beim Kanzler und endet in der Löwelstrasse - SPÖ-Chef bleibt Konzept für mehr Arbeit weiterhin schuldig - Faymann'scher Sonntags-Einfall kommt ins rote PR-Regal

Wien, 26. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Faymann vergisst auf die fleißigen Österreicher und denkt offenbar nur an den Erhalt seines eigenen Postens", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den wirren Aussagen von Kanzler Faymann. "Wie Faymann jene Arbeitsplätze schaffen will, die seine Parteizentrale plakatiert, bleibt offen. Stattdessen schaut Faymann seelenruhig zu, wie rot geführte Betriebe ihre Produktion ins billigere Ausland verlagern und Arbeitsplätze aus Österreich verschwinden. Als Ausrede verweist Faymann auf die niedrigste Arbeitslosigkeit, die Österreich je hatte. Was gilt nun? Ein Konzept sieht anders aus", betont Rauch. "Ebenso bleibt Faymann ein klares Bekenntnis und Respekt vor der Leistung der Steuerzahler in Österreich schuldig. ****

"Auch das aus Konzeptlosigkeit geborene Manöver rund um die Bankenabgabe zeugt von fehlendem Verantwortungsgefühl und offensichtlichem Unwissen", so Rauch weiter. "Denn dass der Finanzsektor für die Stabilisierung einen erheblichen Beitrag leisten muss, ist unbestritten - in welcher Form, muss seriös und zum richtigen Zeitpunkt verhandelt werden. Entscheidend ist die beste Lösung für den Steuerzahler", so Rauch, der diesen Vorschlag als "spontanen Sonntags-Einfall von Werner Faymann" bewertet. "Wir werden auch diesen Vorschlag ins volle Regal der Faymannschen-PR-Ideen stellen und ansonsten so weiter machen, wie bisher: nämlich das Beste machen, was Wachstum und Wohlstand in unserem Land bewirkt, das heißt: Wirtschaft entfesseln, Steuern senken für jene, die schon jetzt die Hauptlast tragen und dafür sorgen, dass Leistung wieder etwas wert ist." Rauch abschließend: "Die Pressestunde hat den Österreichern vor Augen geführt, wie Faymann Österreich gestaltet: Viele inhaltsleere Floskeln, völlige Konzeptlosigkeit und jede Menge Widersprüche."

