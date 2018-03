Haubner: Faymann-Steuern sind Schnüffel-Steuern

Kanzler argumentiert mit unehrlichen Halbwahrheiten - Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungssteuern belasten Unternehmen, vernichten Arbeitsplätze, schaden dem Standort

Wien, 26. Mai 2013 (OTS) - "Faymann-Steuern sind Schnüffel-Steuern! Wenn der Bundeskanzler sagt, er möchte nicht, dass jemand 'nachschauen' kommt, was die Österreicher besitzen, agiert er unehrlich und muss auf Halbwahrheiten zurückgreifen, um seine arbeitsplatzgefährdenden Steuer-Forderungen legitimieren zu können. Tatsache ist: Um festzustellen, ob Eigentum versteuert werden muss, wäre jeder Bürger dazu verpflichtet, laufend festzustellen, welchen Wert sein Besitz hat. Daher müssten Beamte das Eigentum jeder Österreicherin und jedes Österreichers regelmäßig kontrollieren und bewerten. Die Kosten dafür wären von jedem selbst zu tragen. DAS ist die Wahrheit hinter den sogenannten 'Vermögenssteuern'", betont der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner mit aller Deutlichkeit zu den Äußerungen des Bundeskanzlers in der Pressestunde. Faymann sei daran erinnert, dass den Bürgern bei der 1994 abgeschafften Vermögenssteuer sehr wohl ins Nachtkasterl geschaut wurde. Per Formular musste jede Form von Eigentum - von Omas Kette bis zum Sparbuch - dargelegt werden. ****

"Massiv treffen würden diese Faymann-Steuern vor allem die heimischen Unternehmen. Denn alleine mit Betriebsgelände, Lagerbeständen und Maschinen verfügen bereits kleine Betriebe über entsprechende Vermögenswerte", verdeutlicht Haubner. Auch ein sogenannter "Freibetrag" von einer Million Euro könnte nicht verhindern, dass die Wirtschaft zum Handkuss kommt. "Das kommt für den Wirtschaftsbund nicht infrage! Denn es sind die Unternehmer, die Arbeit schaffen! Wer die heimischen Betriebe durch zusätzliche Steuern belastet, vernichtet Arbeitsplätze, schadet dem Wirtschaftsstandort und gefährdet unseren Wohlstand", so Haubner, der abschließend appelliert: "Ich würde mir von der SPÖ einmal den gleichen Eifer wünschen, wenn es um Reformen geht, wie beim Erfinden neuer Steuern, die Betriebe schwächen und Arbeitsplätze gefährden."

