Stummvoll: Beste Lösung für den Steuerzahler statt populistischer Schnellschüsse

Unbestritten, dass Finanzsektor zur Stabilisierung erheblichen Beitrag leistet - Lösungen seriös und zum richtigen Zeitpunkt diskutieren - Verunsicherung ist gefährlich für unseren Standort

Wien, 26. Mai 2013 (ÖVP-PK) "Es ist die falsche Zeit für Verunsicherung. Rein populistische Manöver lehnen wir in aller Entschiedenheit ab. Das ist gefährlich für den Standort Österreich und zeugt von fehlendem Verantwortungsgefühl", so ÖVP-Finanzsprecher Dr. Günther Stummvoll zu SPÖ-Chef und Kanzler Faymann. "Denn dass der Finanzsektor für die Stabilisierung einen erheblichen Beitrag leisten muss, ist unbestritten - in welcher Form, muss seriös und zum richtigen Zeitpunkt verhandelt werden. Entscheidend ist die beste Lösung für den Steuerzahler", so der ÖVP-Abgeordnete, der die Belastungsgrenze für den Steuerzahler erreicht sieht und darauf hinweist, "dass der Bundeskanzler eigentlich wissen sollte, dass die Bankenabgabe bereits zweckgewidmet ist. Sein Manöver ist daher wenig einfallsreich und lässt die Frage offen, ob es ihm nur um einen verfrühten Wahlkampfstart geht, oder tatsächlich um die Sache." ****

Eine Regierung hat die Aufgabe, mit dem Geld der Steuerzahler behutsam und verantwortungsvoll umzugehen. Die ÖVP und Finanzministerin Maria Fekter sind Anwalt der Steuerzahler und stellen einen transparenten und sorgsamen Umgang mit dem Geld der Steuerzahler sicher. Das heißt auch, offen zu sein und im Anlassfall die richtigen Lösungen zu finden, die am Ende nicht den Steuerzahler treffen", so Stummvoll. "Die ÖVP nimmt ihre Verantwortung gegenüber dem österreichischen Steuerzahler wahr. Unser Ziel ist mehr Wohlstand für alle und eine Entlastung jener, die schon jetzt die Hauptlast tragen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at

www.facebook.com/volkspartei, https://twitter.com/oevppk