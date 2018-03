Termine am 27. Mai in der "Rathauskorrespondenz"

08.45 Uhr, Fototermin in sanierter Ganztagsschule Hasenleiten mit StR Oxonitsch und BVin Angerer (11., Hasenleitengasse 7) 09.45 Uhr, Gleichenfeier - Jugendwohnhaus Ober St. Veit - Bauteil 5 mit StR Oxonitsch (13., Preindlgasse 33/Amalienstraße 53) 10.00 Uhr, Pressegespräch "15 Jahre ÖkobusinessPlan Wien" mit u.a. StRin Sima (EVVA Sicherheitstechnologie GmbH, 12., Wienerbergstraße 59-65) 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Rudi Dolezal durch StR Mailath- Pokorny (Rathaus, Roter Salon) MONTAG, 27. MAI bis 31. MAI: Jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr: aspern Seestadt - Ombudsmann und Bürgerdienst informieren über rege Bautätigkeit: 27. MAI: 22., Pilotengasse 76, Parkplatz Kaufhaus Billa 28. MAI: 22., An den alten Schanzen 33, Parkplatz Kaufhaus Spar 29. MAI: 22., Ecke Memlinggasse/Burgkmairgasse 31. MAI: 22., Ecke Telefonweg/Eßlinger Hauptstraße

