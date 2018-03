"Die große Burgenland Tour" - Morgen geht's los!

Start der ORF Burgenland-Publikumswanderung im Seewinkel

Eisenstadt (OTS) - Unter dem Motto "7 Tage - 7 Bezirke - 7 Abenteuer" startet am Montag, dem 27. Mai 2013, die "große Burgenland Tour" des ORF Burgenland in Kooperation mit der BVZ und Energie Burgenland. Grüne Weideflächen, wertvolle Lebensräume , der Kirschblütenweg und der einzigartige Neusiedler See - das ist die Kulisse am ersten Tag der Wanderung.

Die Wanderroute: Illmitz - Podersdorf - Breitenbrunn - Purbach (18 Kilometer)

Um 8.00 Uhr ist Treffpunkt im Nationalparkzentrum Illmitz. Nach einem stärkenden Frühstück geht's um 9.00 Uhr los in Richtung Ufer des Neusiedler Sees quer durch den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Für die Teilnehmer bietet sich entlang der Strecke ein unvergleichliches Naturschauspiel, das mit einem Fernglas noch besser entdeckt werden kann.

In Podersdorf werden die Wanderer von den "Goasslkleschan" empfangen. Nach einem Mittagessen geht es am Nachmittag mit der Gratis-Fähre nach Breitenbrunn. Dort beginnt die Wanderung über den Kirschblütenweg nach Purbach. In der historischen Kellergasse endet nach 18 Kilometern der erste Tag der Wanderung. Die Teilnehmer erwartet ein buntes Programm mit der Volkstanzgruppe Purbach und dem Musikverein Purbach.

Der erste Tag im Detail

8.00 - 9.00 Uhr: Treffpunkt und Frühstück Nationalparkzentrum Illmitz, Wanderung durch den Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, Naturbeobachtung in Begleitung eines Guides (Fernglas).

11.00 - 11.30 Uhr: Labestation "Die Hölle", Wanderung nach Podersdorf

13.00 - 14.00 Uhr: Podersdorf, Platz der Champions, Mittagspause mit Graurindergulasch, "Goasslklescha"

14.00 Uhr: Gratis-Fähre nach Breitenbrunn, Gratis-Shuttle für alle Teilnehmer zum Kinderspielplatz Breitenbrunn

15.30 Uhr: Treffpunkt Spielplatz Breitenbrunn, Wanderung über den Kirschblütenweg nach Purbach, Wanderung durch Thenau mit der Naturbesonderheit Zwergschwertlilie.

17.30 Uhr: Ankunft Purbach in der historischen Kellergasse und gemütlicher Ausklang mit der Genussregion Leithaberger Edelkirsche, der Volkstanzgruppe Purbach und dem Musikverein Purbach

"Die große Burgenland Tour" im ORF Burgenland - Radio, TV und Internet

Der ORF Burgenland wird die ganze Woche umfangreich über die Tour berichten. Auf Radio Burgenland gibt es am Montag in "Guten Morgen Burgenland" den ersten Live-Einstieg. Nach 8.00 Uhr meldet sich ORF-Reporter Martin Lischka vom Start. Weiter geht's im "Radio Burgenland Vormittag". In "Mahlzeit Burgenland" ist um 11.00 Uhr Thomas Böhm, Geschäftsführer der Naturparke Burgenland, zu Gast. Er war an den Vorbereitungen zur " großen Burgenland Tour" maßgeblich beteiligt.

Im "Radio Burgenland Nachmittag" meldet sich ab 13.00 Uhr ORF-Reporter Christian Hofmann und berichtet über den zweiten Teil der Wanderung.

In der österreichweiten Sendung "heute mittag" um 13.15 Uhr in ORF 2 meldet sich ORF-Moderator Martin Ganster live vom Geschehen.

In "Burgenland heute" um 19.00 Uhr in ORF 2 B meldet sich Christian Hofmann live vom Tagesetappenziel und gibt eine ausführliche Zusammenfassung des ersten Tages. Der Wetterbericht mit der Prognose für den nächsten Tag kommt ebenfalls live vor Ort von ORF Burgenland-Wetterexperten Wolfgang Unger.

Im Internet unter burgenland.ORF.at wird ausführlich über die "große Burgenland Tour" berichtet.

