PetExpo 2013 - die erste "faire Messe" fürs Haustier in Wien, 7. bis 9. Juni, Wiener Stadthalle

Sima: Nachhaltige Produkte für Heimtiere auf einer Tiermesse ohne Tiere!

Wien (OTS) - Eine "faire Messe" rund ums Haustier, die ganz ohne Tiere als Schauobjekte auskommt: Das ist das Konzept der PetExpo 2013, die heuer erstmals in Wien stattfinden wird. Im Mittelpunkt steht das eigene Haustier und alle damit verbundenen Themen, Fragen und Bedürfnisse.

"Wien ist Tierschutzhauptstadt und macht diesem Ruf alle Ehre. Folgerichtig unterstützen wir von Anfang an diese vorbildhafte Initiative. Auf der PetExpo findet man viele ExpertInnen, die fachkundig beraten, und kann sich in Ruhe über die besten Produkte für sein Tier informieren, denn das Wissen um den richtigen Umgang mit Tieren erspart den Tieren viel Leid", so Umwelt- und Tierschutzstadträtin Ulli Sima.

Tiergerechte und nachhaltige Produkte für Haustiere

Die Messe wird vom Veranstalter "bco events and more" ausgerichtet und in Kooperation und mit Unterstützung der Stadt Wien durchgeführt (Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22, MA 60- Veterinärdienste und Tierschutz, Tierschutzombudsstelle Wien).

Die Publikumsmesse will eine Brücke schlagen zwischen TierfreundInnen und TierhalterInnen, AusstellerInnen, öffentlichen Institutionen, Vereinen und NGOs. Präsentiert werden hochwertige, tiergerechte und nachhaltige Produkte und Dienstleitungen für Haustiere. Tiere selbst werden auf der Messe nicht zu sehen sein, auch die Mitnahme von Hunden und anderen Heimtieren ist für Besucherinnen und Besucher nicht gestattet.

Strenge Kriterien

Für die Produkte und Dienstleistungen, die bei der PetExpo präsentiert werden, sind über den gesetzlichen Rahmen hinausgehende Kriterien formuliert worden. Die Angebote sollen nicht nur qualitativ hochwertig sein, sondern auch hohen Standards von Tiergerechtigkeit und Nachhaltigkeit genügen. Die Produktpalette der PetExpo reicht von Tiernahrung über Spiel- und Pflegeprodukte bis hin zu Dienstleistungen rund ums Tier, vom hundefreundlichen Reisen über Tiergesundheit bis zur Tierbestattung.

Der Tierschutzaspekt der Messe wird auch als ein Anstoß für mehr "Ethik in der Wirtschaft", speziell in diesem Segment, verstanden. "Produkte mit höchstem tiergerechten und nachhaltigen Hintergrund sollen im Handel grundsätzlich zum Standard werden", betont Eva Persy, Nachhaltigkeitskoordinatorin der Stadt Wien in der MA 22. "Für die Wiener Umweltschutzabteilung ist die Mitarbeit an dieser Veranstaltung ein weiterer Beitrag zu einem verantwortungsvollen Handeln in der Wirtschaft."

Welches Tier passt zu mir?

Ein passendes Haustier auszuwählen, ist meist eine Entscheidung für viele Jahre. Die will gut überlegt sein und sollte nicht spontan durch den herzigen Anblick eines ausgestellten Tieres erfolgen. Wer sich vorab über die Bedürfnisse von Tieren für ein tiergerechtes Leben, über die Kosten und Besonderheiten verschiedener Arten informiert, kann sich besser darauf einstellen. So bleibt vielen Tieren ein Schicksal im Tierschutzhaus oder unter unpassenden Bedingungen erspart. Die PetExpo ist auch in dieser Hinsicht mehr als eine Produktmesse: ExpertInnen und Tierschutzorganisationen stehen bei dieser Entscheidung mit gutem Rat zur Seite und bieten umfangreiche Informationen zu tiergerechter Haltung, zu Tierschutz und besonderen, artspezifischen Verhaltensweisen.

Buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie

Ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein, darunter tiermedizinische Beratung, Bastelprogramm und Lernparcours, macht die Veranstaltung zu einem idealen Termin für die ganze Familie.

Alle Infos unter www.petexpo.at

Die Wiener Umweltschutzabteilung bietet Besucherinnen und Besuchern der PetExpo als besonderes Extra eine abendliche Fledermaus-Führung sowie Singvogel-Führungen am Morgen im Vogelwaidpark an.

Termine und nähere Informationen gibt es direkt auf der PetExpo oder unter: www.umweltschutz.wien.at

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mathilde Urban

Mediensprecherin StRin Ulli Sima

Telefon: 01 4000-81359

E-Mail: mathilde.urban @ wien.gv.at

www.ullisima.at



Silvia Kubu

Wiener Umweltschutzabteilung (MA 22)

Kommunikation und Personal

Telefon: 01 4000-73426

E-Mail: silvia.kubu @ wien.gv.at

www.umweltschutz.wien.at