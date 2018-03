"trend" veranstaltet Start-up-Wettbewerb

Die heimische Start-up-Szene ist eingeladen, bei trend@venture, dem Start-up-Wettbewerb des "trend", mitzumachen.

Wien (OTS) - Das Wirtschaftsmagazin "trend" veranstaltet in Kooperation mit Pioneers, Österreichs größtem Start-up-Netzwerk, erstmals einen Start-up-Wettbewerb. Eingeladen sind alle österreichischen Jungunternehmen aus der Web- und Mobile-Branche, die seit Anfang 2011 gegründet wurden oder sich in Gründung befinden. Die Einreichfrist endet am 29. Juli 2013.

Der Gewinner erhält Tickets zum Investorsday (29.10.) im Rahmen des Pioneers Festival samt Möglichkeit zu exklusiven Gesprächen mit internationalen Investoren, sowie zum Festival selbst in der Wiener Hofburg (30./31.10.). Dort darf sich das Gewinner-Start-up in einem Pitch vor 2500 internationalen Gästen präsentieren. Informationen und Unterlagen zu trend@venture unter www.trend.at/startup.

