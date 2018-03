TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Fairlierer statt Polit-Erneuerer", von Mario Zenhäusern, Ausgabe vom 26. Mai 2013

Die Partei, die Tirols arrivierte Politiker das Fürchten lehren wollte, ist selbst zum Fürchten. Ein Neustart ist notwendig.

Innsbruck (OTS) - Die Fairness ist bei "Vorwärts Tirol" in Machtkämpfen und Intrigen aufgegangen. Jetzt kämpft die Partei ums Überleben.

Gerade einmal sechs Minuten! Nicht die Viertelstunde, die ihm zur Verfügung gestanden wäre, sondern eben nur sechs Minuten brauchte Hans Lindenberger, um bei der Konstituierung des Landtags zu erklären, wie er sich die künftige Arbeit vorstelle. Hängengeblieben ist, dass er sich da und dort querlegen wolle. Sonst nichts.

Dieser Auftritt spiegelt den erbärmlichen Zustand von "Vorwärts Tirol" wider. Jener Partei, die das festgefahrene Tiroler Polit-Firmament durcheinanderwirbeln wollte. Davon ist wenig übrig geblieben. Lindenberger und Co. sind zwar die zweitstärkste Oppositionsgruppierung, von innerer Stärke und Geschlossenheit -Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Erneuerungsprozess -aber ist nichts zu sehen. Im Gegenteil: Interne Intrigen, Drohungen und offen ausgetragene Machtkämpfe ergeben ein desaströses Bild. Von der viel gepriesenen Fairness ist schon lange nichts mehr zu spüren. Die "Vorwärts"-Stürmer haben sich, um in ihrer Wahlkampfsprache zu bleiben, fairdribbelt. Auch beim prominenten Damen-Duo an der Spitze ist der Lack ab: Anna Hosp bleibt die Rückkehr in den Landtag trotz massiven Drucks verwehrt, das Ansehen von Christine Oppitz-Plörer bekommt Risse, die der Innsbrucker Bürgermeisterin weh tun.

Die Zukunft von "Vorwärts Tirol" hängt davon ab, ob sich die zwei verfeindeten Lager zumindest auf einen Kompromiss einigen und so einen Neustart ermöglichen. Einen Neustart, der aus dem Landtags-Quartett eine echte Oppositionspartei formt. Gelingt das nicht, werden sich irgendwann wohl Juristen mit den offenen Rechnungen beschäftigen, die jetzt hin- und hergeschickt werden. Das käme dem Ende von "Vorwärts" gleich. Auf der Strecke blieben die Wähler, die Hoffnungen in die Truppe gesetzt haben.

