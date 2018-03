ÖSTERREICH: Studienplatzfinanzierung ist für Wissenschaftsminister Koalitionsbedingung

Töchterle lässt offen, ob er ohne diese Festschreibung in Zukunft der Regierung als Minister angehören will

Wien (OTS) - Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle (ÖVP) macht sich in einem Interview mit der Tageszeitung ÖSTERREICH wieder für Zugangsregelungen an den Universitäten stark: "Für mich ist die Studienplatzfinanzierung Koalitionsbedingung." Hintergrund ist das Urteil des Obersten Gerichtshofes, wonach ein einstiger Medizinstudent Schadenersatz zugesprochen bekam, weil ihm kein Studienplatz zur Verfügung stand.

"Wenn der Staat dafür haftbar gemacht werden kann, dass die Leute keine guten Studienbedingungen haben, dann muss man flächendeckend Zugangsregeln machen", sagt Töchterle im Gespräch mit ÖSTERREICH.

Seine SPÖ-Verhandlungspartnerin Andrea Kuntzl, die einen unbeschränkten Zugang fordert, erntet einen Seitenhieb. "Ihr Traum ist eine strenge Planwirtschaft. Das kann es nicht geben", erklärt Töchterle.

Zu Aufnahmetests und Studieneingangsphase könnte in Zukunft auch noch das Zeugnis dazu kommen: "Das Maturazeugnis kann auch eine Rolle spielen. Es hat schon Aussagekraft, was man acht Jahre geleistet hat."

Ob er auch ohne Zugangsbeschränkungen als Koalitionsbedingung nach der Wahl als Minister zur Verfügung steht, will Töchterle nicht eindeutig beantworten. Nur so viel: "Für mich ist die flächendeckende Studienplatzfinanzierung eine absolute Notwendigkeit.

Außerdem arbeitet Töchterle an einer Lösung, wie man das Problem der vielen ausländischen Studenten in den Griff bekommt. "In stark nachgefragten Fächern muss man die Möglichkeit schaffen, österreichische Studierende bevorzugt aufzunehmen." Eine Quote sei allerdings keine Lösung.

