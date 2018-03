"Plädoyer für die Buntheit" (Von Hubert Patterer)

Ausgabe vom 26.05.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Die Wähler ziehen frische Furchen durch Österreichs politische Landschaft. Die wandelt und verlebendigt sich von innen heraus. Der Sog kommt aus den Ländern. Das vermeintlich statische Ländliche ist zum Motor des Umbruchs geworden. In Innsbruck wie in Salzburg sind die Grünen zur Volkspartei aufgestiegen. Angeführt von charismatischen weiblichen Führungskräften sickern sie ins Establishment ein und modellieren die politische Topografie des Landes zu neuen Gebilden.

Das weckt die Neugier und die Lust auf Demokratie. ÖVP und SPÖ lösen sich aus ihrer macht-arithmetischen Abhängigkeit und Umklammerung. Das Schwer-mit-einander-Können, aber zwanghafte Miteinander-Müssen war jahrzehntelang Nährboden für zänkisches Unglücklichsein. Es stärkte den Verdruss der Bürger. Diese bleierne Logik lockert sich jetzt. Die Spannweite der Mehrheitsbildung vergrößert sich, der Pendelschlag der Demokratie könnte farbenfrohe Wirklichkeit werden.

Daher: Es war richtig, dass sich die Grünen in Salzburg nicht als Dekor für ein fortgesetztes schwarz-rotes Bündnis hergaben. Es wäre im Kern eine Koalition des Trotzes gegen den Wählerwillen gewesen. Ein innovativer Dreibund aus ÖVP, Grünen und dem Team Stronach korreliert mit dem Wahlausgang schon eher, auch wenn die Volkspartei mit der Hypothek moralischer Mitverantwortung für die Zocker-Affäre einer solchen neuen Regierung ungeläutert vorstünde.

Die Prügel, die die Salzburger Grünen für die Annäherung an das Team Stronach von den religiös Linksliberalen kassieren, sollten sie entspannt über sich ergehen lassen. In Salzburg bot Stronach Solidität auf. Ein achtbarer ehemaliger Bürgermeister und eine Tormann-Legende taugen nicht zur Ächtung. Im Gegenteil. Es wäre an der Zeit, neben dem berechtigten Hinweis auf die Skurrilitäten und bisweilen sektenhaft anmutenden Gebären manch verhaltensorigineller Mitstreiter auch das Positive wahrzunehmen. Die Stronach-Partei ist die erste, die die FPÖ klein hält, ohne zu sein wie diese. Stronach ist Gift für sie, und ein Antiserum hat Strache bis dato noch nicht gefunden.

Der Austrokanadier macht es möglich, dass es Alternativen zur Großen Koalitition ohne notwendige Partizipation der Freiheitlichen gibt. Das ist eine zivilisatorische Leistung, zumal die FPÖ mit ihren ideologisch delirierenden Rändern noch immer nicht klarkommt, wie der Spuk in Oberösterreich zeigt. SPÖ und Grüne sollten daher Stronach nicht dämonisieren, sondern ihm für die Konsolidierung seines Personals und Programms alles erdenklich Gute wünschen. ****

