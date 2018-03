Jenewein an Deutsch: Der Ämterkumulierer Deutsch plappert wieder einmal lustig vor sich hin...

Wien, 25.05.2013 (OTS/FPD) - Der realsozialistische Ämterkumulierer und Multifunktionär Deutsch, ganz nebenbei auch Wiener SPÖ-Sekretär, plappert wieder einmal munter vor sich hin. Während er, Deutsch, mit seinen völlig untauglichen Mitteln einmal mehr versucht eine Schießveranstaltung - wie sie in den Bundesländern übrigens von Vereinen verschiedenster Couleur nahezu jedes Wochenende durchgeführt werden - zu skandalisieren, zeige sich immer deutlicher, daß es bei der Absage derselben durch den HSV um ein Politikum ersten Ranges handelt. So ist der Verantwortliche des HSV vor Ort ganz zufällig ein Funktionär des BSA, des Bundes sozialistischer Akademiker. Damit sei auch klar, warum hier auf einmal "die roten Brüder", bis hin zu den Sozialisten im Kabinett des Verteidigungsministers an einem Strang ziehen, so heute FPÖ-Landesparteisekretär Bundesrat Hans-Jörg Jenewein in einer Replik.

Der rote Mief in dieser Stadt und in dieser Republik sei jedenfalls mittlerweile unerträglich geworden. Es sei daher höchst an der Zeit, daß diese Herrschaften endlich wieder auf die Oppositionsbank verschwinden. Dort sind sie nämlich am besten aufgehoben, so Jenewein abschließend. (Schluß)

