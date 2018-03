X-Cross-Run auf der Donauinsel

Wien (OTS) - Sportstadtrat Christian Oxonitsch gab heute Samstag um 12:00 Uhr den Startschuss für den zweiten X-Cross-Run auf der Donauinsel. Der X-Cross-Run ist ein Hindernis-Parcours mit extremen Hindernissen, die den TeilnehmerInnen alles abverlangen.

"Die TeilnehmerInnen des X-Cross-Runs müssen durch Wasser waten, über Wände klettern, durch Matschbecken robben und noch vieles mehr bewältigen, was dem Körper extrem viel abverlangt. Ich bin immer wieder beeindruckt mit wie viel Elan die SportlerInnen hier an den Start gehen. Und das Wichtigste: sie scheinen alle großen Spaß dabei zu haben. Mein Dank gilt jedenfalls den VeranstalterInnen und OrganisatorInnen die diesen Lauf möglich gemacht haben und damit das Sportliche Angebot in Wien bereichern", so Sportstadtrat Christian Oxonitsch vor dem Start.

Die TeilnehmerInnen liefen auf der Donauinsel, einem der größten Freizeit- und Erholungsgebiete Österreich, eine 5 km bzw. 10 km lange Strecke.

