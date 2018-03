FPÖ: Vilimsky: Regierung soll Geschäftsbanken endlich das Zocken verbieten

Faymann packt wegen des von Schmied und Schieder angerichteten Schadens das schlechte Wahlkampf-Gewissen

Wien (OTS) - "Die Regierung soll sich endlich dafür einsetzen, dass Geschäftsbanken das Zocken verboten wird", reagiert FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky auf das populistische Manöver von Kanzler Faymann in Richtung einer zeitlich unbegrenzten Bankenabgabe. "Wir haben nichts gegen diese Abgabe, aber solang es keine Trennung von Geschäfts- und Investmentbanken gibt, ist das Pleiterisiko nicht gebannt und wird weiterhin am Ende der Steuerzahler abkassiert", befürchtet Vilimsky. "Sogar die angeblich gesunden Banken, die nun über eine Bankenabgabe die Verluste der verstaatlichen Institute bezahlen sollen, waren vor wenigen Jahren auf staatliche Hilfe angewiesen und haben dieses Geld bis heute nicht zurückgezahlt", erinnert Vilimsky an die katastrophale Lage der gesamten Branche, die sich noch nicht entspannt habe.

Vilimsky nennt aber auch die Verantwortlichen für das aktuelle Desaster: "Es waren nicht die Banken alleine, es war auch diese rot-schwarze Regierung. Die Verstaatlichung von Kommunalkredit und Hypo Alpe Adria war laut Rechnungshof unnötig. Die angebliche Rettung der Hypo verlief so stümperhaft, dass Österreich sogar von der EU verurteilt wurde, weil das Milliardengeschenk an die Bayern LB als verbotene Beihilfe klassifiziert wurde. Die Verantwortlichen dafür heißen Josef Pröll und Andreas Schieder. Und dazu kommt noch Frau Schmied, die als Finanzvorstand die Zypern-Zockereien der Kommunalkredit mitverantwortet hat", zählt Vilimsky die größten Regierungs-Dilettanten in Finanz- und Bankenfragen auf.

