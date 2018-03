"Frühstück mit dem Kanzler" - Faymann: Bankenabgabe verlängern, mehr Geld für die Jugend

Faymann zu Stronach: "Brauchen Gewerkschaften und nicht launische Milliardäre"

Wien (OTS/SK) - Mit über 300 Jugendlichen hat Bundeskanzler Werner Faymann am Samstagvormittag über Politik diskutiert und ihnen zugehört, was ihre Sorgen und Anliegen sind, was sie bewegt und wie sie ihre Zukunft sehen. Unter dem Motto "Eure Zukunft! Mein Auftrag!" haben sich die jungen Menschen auf Einladung der SPÖ und ihrer Jugendorganisationen in der Ovalhalle im Wiener Museumsquartier eingefunden, um gemeinsam mit dem Kanzler zu frühstücken und zu diskutieren. Für gute Stimmung sorgten nicht nur die anregenden Gespräche und das Frühstücksgebäck, sondern auch ein DJ-Line-Up. Eingangs betonte der Kanzler vor den jungen Menschen, wie "stolz und froh" er sei, dass sich so viele Zeit genommen haben. Besonders zentral, gerade für die Jugend, sei in ganz Europa das Thema Beschäftigung. Ziel sei es, "die, die sich Sorgen um die Milliardäre machen, in den Hintergrund zu drängen und die in den Vordergrund zu stellen, die etwas gegen die unmenschliche und unvorstellbare Arbeitslosigkeit in Europa tun". ****

Faymann erinnerte daran, dass unter Schwarz-Blau - "mitten in der Hochkonjunktur" - die Arbeitslosigkeit am höchsten war. "Es ist wichtig, wer in diesem Land das Sagen hat: Die, denen Beschäftigung, denen die Menschen etwas wert sind - oder die, die nur die eigenen Machtinteressen verfolgen?" Die politischen Weichen dafür seien bei Wahlen zu stellen, appellierte der Bundeskanzler an die Jugendlichen, sich am Wahltag Zeit zu nehmen und ihre "Stimme für Gerechtigkeit, für Beschäftigung, für die Zukunft zu erheben" statt für die anonymen Finanzmärkte, die "alles ruinierten". Angesichts der Milliarden-Schäden, die Hypo und die FPÖ Kärnten angerichtet hätten und die Republik als "Feuerwehr" eingreifen musste, sagte der Kanzler: "Unser hart verdientes Steuergeld ist zu schade, um irgendwelche Bankenflops zu bezahlen. Das soll der Bankensektor selber leisten, dafür sind die Bankenabgabe und die Finanztransaktionssteuer da. Das Geld brauchen wir für Ausbildung, für die jungen Leute, um eure Zukunft zu sichern", bekräftigte der Bundeskanzler. Wo immer die FPÖ regiert oder mitzureden hatte, sei "ein Scherbenhaufen geblieben, der die Gerichte beschäftigt".

Für Beschäftigung sorge auch ein Konjunkturprogramm für den sozialen Wohnbau, der Bau ganztägiger Schulen. Diese Investitionen sowie sozial gerechten Einnahmen - dazu gehörten auch hohe Erbschaften und Schenkungen und andere vermögensbezogenen Einnahmen - "helfen mit, die Aufgaben der Zukunft zu bewältigen". Kanzler Faymann betonte, dass es ihm wichtig sei, mit den jungen Menschen zu sprechen. "In anderen Ländern gibt es heftige Auseinandersetzungen, Bilder von brennenden Autos, verzweifelten Jugendlichen, sind in den Medien zu sehen." Das passiere, wenn ein Land nicht Rücksicht nimmt, die Menschen in den Mittelpunkt stellt und ihre Interessen respektiert und ernst nimmt. "Wenn wir dazu gemeinsam einen Beitrag leisten, legen wir den Grundstein für die Zukunft und dafür haben SPÖ und Gewerkschaften viel geleistet", sagte der Kanzler in Richtung Stronach. "Was Stronach in der Politik geleistet hat, ist wenig und verzichtbar. Was wir brauchen, sind die Gewerkschaften und nicht launische Milliardäre, die sich in die Politik einmischen."

Der Kanzler sagte: "Ich kann euch versprechen: Wir stehen auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der sozialen Gerechtigkeit. Das ist unsere Seele, unser Herzstück, das hat das Land groß gemacht. Nicht die Spekulanten, die in die Steuertöpfe greifen wollen." Faymann appellierte an die Jugendlichen, sich politisch einzusetzen und mitzuhelfen. "Gemeinsam werden wir das schaffen".

Das Jugend-Treffen ließen sich auch SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos nicht entgehen und mischten sich unter die Gäste. Der Fernsehmoderator Norbert Oberhauser begrüßte die jungen Gäste - für ihn sei es ein "schönes Zeichen", wenn sich so viele junge Menschen an einem Samstagvormittag einfinden, um politisch zu diskutieren.

